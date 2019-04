Gérémy nous raconte aujourd’hui son récent séjour en Thalasso...

Y a pas longtemps je suis allé faire une thalasso à Carnac, Carnac c’est une ville, mais sans Uber. Une thalasso c’est aqualand, mais avec des vieux.

Ah je vous jure, ils adorent ça ils restent des plombes dans les jacuzzis, des légumes et de l’eau qui bout. De dos on dirait un pot au feu.

Là bas on te propose plein d’activités, sûrement pour justifier le prix de ta semaine le cul dans l’eau salée à manger des radis.

Y a par exemple une dame qui m’a proposé un bain de boue.

Un bain debout ? Une douche quoi.

Non non c’est un bain avec de la boue.

Mais je suis un homme pas une truie.

Toutes les meufs du personnel me voulaient, toutes ! J’avais l’impression d’être… Moi.

Après je les comprends, quand je vais dans les soins « massage de pieds » et que je me retrouve en salle d’attente avec Gilbert qui me confie « ça fait 11 ans que je ne peux pas me baisser ». J’ai fait ce qu’on fait souvent quand on croise Nagui et qu’on veut être surpris j’ai regardé ses pieds. Oh le bordel, Picasso ne les auraient pas mieux dessinés. Je savais pas moi qu’on pouvait avoir des ongles de pieds aussi épais que larges. J’ai dit « Gilbert, il vous manque un orteil ?» il me dit « non non regarde » et là je vous jure que c’est vrai, y avait un doigt de pied caché sous un autre doigt de pied. Et il a décroisé ses deux orteils, basic instinct. Charogne stone.

Je l’ai entendu grincer en plus ! Le mec grinçait. Une porte de cave le Gilou. Dès qu’il bougeait il avait mal alors il gueulait « Ah ! Oh ! » À un moment j’ai pensé à abréger ses souffrances. Un petit coup sec dans la nuque et tout le monde est content, Gilbert, et la masseuse à qui j’évite d’avoir entre les mains un truc difforme qui sent la macédoine.

La macédoine ils aiment bien en thalasso, tu peux en avoir midi et soir, y en a même au petit déj. Et les vieux leur kiff c’est de manger en peignoir. Enfin de manger en peignoir, non, d’être en peignoir ! Tout le temps ! Leur peignoir pour eux c’est comme une seconde peau, mais en plus lisse.

