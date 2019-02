On a tous l'habitude de tricher sur notre âge et pourtant quelle importance ?

Attention info, bracking news, actu brulante ! Karl Lagerfeld est mort.

Alors oui il est mort mardi dernier mais il est toujours mort donc ça reste de l’actu.

Mort à un âge supposé de 85 ans. SUPPOSÉ ! Parce qu’on ne connaissait pas sa date de naissance. Si ça se trouve il était beaucoup plus vieux. Il avait peut-être 138 ans Karl c’était peut-être une tortue de terre on sait pas.

N’empêche, il avait raison Karl on devrait tous pouvoir décider de l’âge qu’on a. Non au diktat de l’état civil ! Nein ! Nein ! Nein ! Nein! Nein !

Tiens, « non » en allemand ça veut dire 9 en anglais…

D’ailleurs on triche souvent sur nos âges. T’as déjà vu un mec de 16 ans répondre « non » à la question « êtes-vous majeur ? » pour accéder à un site porno ?

Regardez Arielle Dombasle : elle a révélé sa vraie date de naissance y a seulement un mois !

Elle a bien fait sinon, à sa mort, pour connaître son âge, il aurait fallu la couper en deux et compter le nombre de ronds, comme pour les arbres.

À mon avis on a plus de chance d’y trouver du plastique que du bois dans Arielle.

Mais c’est vrai que ce mystère que les gens aiment bien entretenir autour de leur âge, ça crée des quiproquos.

La semaine dernière j’ai abordé une fille intelligente dans un bar, les vulgaires étaient déjà prises.

On discute, au bout d’un moment je me lance, je lui demande son âge, et là elle me sort le classique « je sais pas, tu me donnes combien ? ».

« bah là j’ai que 50 euros sur moi, mais si tu prends les chèques on va passer une bonne soirée »

Bon bah j’ai passé une soirée seul du coup.

De toute façon, l’âge, c’est pas un bon indicateur, c’est relatif comme notion : Yann Moix ne veut pas coucher avec une femme de 50 ans, Hale Berry en a 52, et moi je veux bien coucher avec Hale Berry !

Même si elle a le nom d’une région que, contrairement à son corps, personne n'a envie de visiter…

Le pire dans un coït avec Yann Moix c’est même pas pendant, c’est après je pense, il doit donner son avis comme à la télé : « alors y avait une belle intention, on sent l’envie de bien faire, mais dans la réalisation c’est complètement raté donc au final, c’est une grosse déception. Voilà, maintenant que j’ai analysé ma performance, je vais parler de la tienne ».

L’âge ça veut rien dire ! Y a des vieux qui font jeunes et des jeunes qui font vieux, c’est comme ça. Daniel Morin a 22 ans.

