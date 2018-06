Gérémy Crédeville demande de l'aide pour retrouver Nagui, perdu en Russie.

Un enfant a été enlevé, ceci est une alerte enlèvement du ministère de la bande originale. Brun, petit, aperçu pour la dernière fois avec des habits étranges dans un stade russe. Il s’appelle Nagui. Si vous l’apercevez, n’agissez pas seul, appâtez le avec de la salade ou du tofu.

Si vous êtes muni d’une asperge, agitez la devant ses yeux. Sachant que si vous avez sur vous une salade, du tofu et une asperge vous êtes surement maraîcher. Évitez les questions courtes, cela perturbe le Nagui. Prenez-le délicatement par dessous les aisselles, attention, elles peuvent glisser si elles sont humides. Un conseil : penchez-vous fort, debout, les aisselles de Nagui sont à 28cm du sol. Assommez ensuite le Nagui à l’aide de l’une de ses chaussures cloutées. Puis, déposez le dans du compost. C’est tout, pour le moment.

Oui c’est le même mec qui fait les alertes enlèvements et la voix dans Secret Story. C’est le secret de la voix mais la voix ne participe pas à Secret Story. Enfin si elle y participe mais elle ne fait pas partie des candidats sinon il n’y aurait pas de voix. Si vous n’avez pas compris ce que je viens de dire, sachez que moi non plus. Bon ben il fallait que ça arrive, après avoir pris la place de Morin la semaine dernière, voilà qu’on m’offre celle de Nagui. Ça m’émeut, et je salue d’ailleurs tous les émeus qui nous écoutent. Parce que les émeus sont des êtres qu’on oublie bien trop souvent. Les émeus, c’est un peu la catégorie éco de la famille des autruches. Ce sont des oiseaux qui ne peuvent pas voler, mais qui courent vite. C’est complètement con, c’est comme s’il existait des guépards lents mais qui planent. Les émeus, ça courent à 70km/h. Ça veut dire qu’en ville, elles peuvent prendre des amendes pour excès de vitesse. Alors qu’ils n’ont même pas la possibilité de passer leur permis puisque pour changer les vitesses, les ailes ce n’est pas du tout pratique. Bref les émeus, bisous. Et profitez en bien de ma galoche, parce que ce n’est pas Nagui qui vous aurait salués dans cette émission.

Une émission qui, en 4 mois, m’a fait passer du statut d’illustre inconnu à celui de parrain d’une association pas connue non plus. Une association qui s’appelle la Vie en Bleu. Alors, ce n’est pas une association de gens qui ont des hématomes. Ou de gens qui parleraient toute la journée en langage Schtroumpf. Ou encore de daltoniens qui chantent la vie en rose. La Vie en Bleu, c’est une association qui œuvre pour la prise en charge précoce de l’autisme chez l’enfant. C’est pour ça qu’ils ont fait appel à moi : pour le côté précoce. Vous pouvez retrouver toutes leurs actions surla vie en bleu tout attaché point org. Et quand je dis la vie en bleu tout attaché, je veux dire qu’il faut juste écrire la vie en bleu sans espace entre les mots. Non parce que si vous écrivez littéralement la vie en bleu tout attaché avec les mots tout attachés, après la vie en bleu tout attaché vous ne tomberez pas sur le site de la vie en bleu. Pareil si vous écrivez littéralement la vie en bleu sans espaces entre les mots.

Bref, écrivez juste la vie en bleu….. Point org. Org « O-R-G ». Non parce qu’y en a qui pourraient confondre avec l’orgue, cet instrument du démon qu’on voit dans les églises et là jamais ils ne pourront se retrouver sur le site de lavieenbleu.org.