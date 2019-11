Ce matin, Gérémy s’intéresse aux comptines pour enfants...

Bonjour la bande et bonjour Karin Viard je précise pour ceux qui ne le savent pas c’est Karin Viard sans E, sinon ça fait Karin Viarde.

Vous venez pour la promotion du film « Chanson douce » à ne pas confondre avec Sanson Douche.

C’est pas du tout la même chose chanson douce ça fait « une chanson douce que me chantait ma maman » alors que Sanson douche c’est ça « Qu’elle soit chaude ou froide je n’aime pas l’eau »

Voyez c’est très différent.

A propos de voix dégueulasse, à la maison, j’ai un acouphène avec des bras et des pieds ce que le commun des mortels appelle « bébé » et j’ai pu constater que la plupart des comptines pour enfant sont horribles.

Mais quand je dis horrible, c’est horrible ! A côté, les chaussures de Nagui paraissent mettables.

Prenons par exemple la chanson de l’Alouette, et puisqu’on est en présence d’enfoirés, chantons là ensemble:

Alouette gentille alouette, alouette je te plumerai,

Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête.

Et la tête, et la tête, alouette, alouette aaaaaah

Et ça continue avec le bec, le cou, les ailes. Mais pourquoi s’en prendre à ce volatile ? Qui plus est gentil. C’est dit au début de la chanson. Gentille alouette. La personne qui a écrit ça pour un enfant au milieu du 19ème siècle est un psychopathe, je soupçonne Daniel !

Qui peut dire « oh gentil oiseau viens viens » PAF ! Je te plume la tête moi ! Et le bec ! QUI PEUT PLUMER UN BEC ??? C’est comme épiler un ongle, écailler un os ou le pull de monsieur ça n’a aucun sens !

Qu’en est-il de Pomme d’Api ? La pomme c’est le cidre, c’est le calva, je laisse le soin à Renaud de vous la chanter…

Pomme de reinette et pomme d‘api

Tapis tapis rouge,

Pomme de reinette et pomme d’api,

Tapis tapis gris.

Cache tes mains derrière ton dos,

Ou j’te donne un coup de marteau.

Niveau méthode éducative on est loin du Montessori. On est plus dans… Kiloutou.

