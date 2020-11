Gérémy s’apprête à jouer un spectacle devant personne, s’il avait seulement imaginé ça il y a un an…

Le pape a dit que l’acte d’amour sans être marié est un péché mais il a le droit de liker des photos de cul sur Instagram.

Bien, j’ai chanté, j’ai parlé de cul, maintenant j’ai votre attention.

Je joue ce soir dans un théâtre. Hein ? Quoi ? Comment ? Hé retire ton doigt.

Oui je joue ce soir dans un théâtre, mais sans public. Encore moins que d’habitude…Alors je vous rassure c’est pas dans une grande salle. T’imagines l’angoisse sinon « BONSOIR BERCY ! » clap clap clap

Ça se passera au café-théâtre l’Improvidence de Lyon et ça sera retransmis en live sur les internets. Alors, je sais quel genre de vidéo vous regardez en live sur Internet Nagui mais là ça n’aura rien à voir.

J’aurais pas de plâtre sur mes faux cils à la fin de la vidéo.

J’arrive quand même à un moment de ma carrière où on me demande si je veux jouer sans public et moi je dis oui.

Bon au moins ça sera pas comme avant où je les voyais se lever et partir. Alors c’est ça une standing ?

Après tout, sémantiquement on est bon, « One man show » c’est un mec qui fait un spectacle tout seul.

Mais le pire dans tout ça c’est le dress-code je crois. Je dois jouer avec un pantalon rouge et une chemise blanche alors que c’est même pas un spectacle sur les fêtes de Bayonne…

Moi je voulais jouer en noir mais le fond de scène est noir et il parait qu’à la vidéo ça passe pas, ah ben comme les noirs avec la police en fait en vidéo ça passe plus.

C’est ce soir à 21h et plus l’évènement approche plus je me dis qu’elle est folle cette année. Dominici, Maradona, le spectacle vivant, tout le monde meurt.

2020 c’est quand même la première année où j’aurai eu plus d’alcool sur les mains que dans le gosier.

Il y a un an si j’avais décidé de jouer un spectacle sans public j’aurais eu droit à mon reportage fait par un journaliste qui met jamais la bonne intonation au bon endroit, ou qui met des temps trop longs entre les mots.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !