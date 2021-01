Jeudi dernier, le Sénat a voté une loi pour le consentement sexuel à 13 ans. Gérémy Crédeville n'aime pas cette loi, alors il l'a mise en perspective avec une chanson de M-pas...

Jeudi dernier le Sénat a voté une loi pour le consentement sexuel à 13 ans. Oui, des gens qui ne bandent presque plus ont voté une loi pour des gens qui bandent beaucoup trop.

Attention c’est une bonne loi ! Désormais les enfants de moins de 13 ans n’auront plus à justifier qu’ils n’étaient pas consentants. Non parce qu’avant on pouvait dire « Bah ouais mais elle m’avait dis oui pour une fellation !

- Elle est en CM2 Monsieur, sait-elle vraiment ce que veut dire fellation ?

- Ah ben j’peux vous assurer que oui !

- OK une amende et vous êtes libre. Mais attention, on ne veut plus vous voir traîner près des écoles.

- Oh je croyais que les ralentisseurs c’était pour ça ! »

Donc c’est une bonne loi en soit, mais 13 ans… C’est comme 18h, c’est quand même un peu tôt.

Puis pour être condamné il faut que l’agresseur ait eu connaissance de l’âge de la victime. « Je ne savais pas qu’elle avait 12 ans ! » Oui mais le T-shirt Hello Kitty ça pouvait te donner un indice quand même.

15 ans. 15 ans ça aurait été plus logique. Puisqu’apparemment c’est l’âge de la majorité sexuelle. Je crois qu’il faut arrêter avec cet âge de la majorité sexuelle, parce qu’on fixe ce seuil dans la tête de nos ados. La majorité sexuelle c’est quand tu te sens prêt c’est tout. Moi j’ai deux filles donc le plus tard possible c’est bien.

Moi à cause de ce chiffre à 15 ans je voulais baiser. Dernière année de collège, cours d’art plastique, pof j’ai 15 ans, oulala mais il faut que je baise moi. Ça fait trois ans que je m’entraîne, pas une plainte de ma main.

Mais je voulais coucher avec des filles de mon âge ! Et j’étais en concurrence avec des mecs qui avaient des bagnoles. Enfin, des camionnettes du coup.

Mon conseil tout simple : Si t’es majeur ne cherche pas à faire l’amour à une fille qui est encore au collège, sauf si c’est la prof.

Alors comme finalement j’aime pas cette loi je voulais la mettre en perspective avec une chanson de M-pas.

"14 ans

Bon anniversaire

Dans un système judiciaire

À l’allure foireuse

C’est tentant

À ton âge on est fou

On croit qu’on est mûre et tout

Et pas suspicieuse

Hier soir

T’as rencontré ce mec

Vieux mais dans ses yeux

Y a quelque chose qui brille brille brille

Ah ben c’est légal

C’est une adolescente

Tant qu’il y a des poils

On peut dire qu’elle est consentante

Ado docile

On ne sait pas si on veut

Il faudrait ouvrir les yeux

Sur ce point litigieux

J’étais à des années-lumière

De penser qu’un jour

On dédouane les pervers

Ça me sidère leur désir et cette loi

Ah ben c’est légal

C’est une adolescente

Tant qu’il y a des poils

On peut dire qu’elle est consentante

13 ans c’est légal...

Avant 13 ans c’est non

Avant 15 ans c’est non

Et à tous les âges, après un non, c’est non. "

