Gérémy Crédeville essaie de mettre en parallèle Roland Garros et François Damiens.

Salut les précaires, salut les gens sensibles et salut Nagui !

Avant de commencer cette chronique, je voulais rassurer tout le monde en précisant que j’ai bien accepté la mise à jour de mes conditions d’utilisation. De toute façon, tu ne peux qu’accepter sans vraiment savoir ce que t’acceptes. Allez c’est parti ! À l’approche du bac complétez cette suite logique : 0, 15, 30, ? 40 ! Bravo les bourgeois !

Et oui, je voulais profiter de la venue de François Damiens pour parler de Roland Garros.

Vous allez me dire, y a pas de rapport, et bien avec mon ex non plus. Et si vous voulez vraiment un rapport entre François Damiens et le tennis, je dirais au sujet de Roland Garros « Tu m’emmertes ! Tu m’emmertes ! » « C’est excessivement énervant de regarder quelqu’un qui fait du tennis quand soit même on ne fait pas de tennis ! »

J’ai fini 57ème à un concours d’imitation de François Damiens. 57ème sur 42 participants, c’est vous dire.

La gagnante s’appelait « Natasha, elle faisait des photos de charme en somme, mais ne la jugez pas vous n’la connaissez pas vous êtes déjà occupés à la juger. » Héééé on dirait bien que je progresse !

Bref revenons-en à notre aviateur qui est devenu un stade 10 ans après sa mort : Roland Garros. Certains l’appellent encore Internationaux de France de Tennis mais Roland Garros ça va plus vite, RG ça va encore plus vite mais là on est plutôt dans le domaine de la BD.

BD qui va plus vite que Bande Dessinée. Oui parce qu’au concours de digression, j’ai fini 3ème en revanche.

Roland Garros est un tournoi de tennis qui se joue sur terre battue, comme les joueurs français en fait. On est d’accord pour dire que Tsonga jouait mieux dans la pub Kinder qu’à Roland Garros. Parité oblige, ça se joue en 3 sets gagnants chez les messieurs et en 2 sets gagnants chez les dames qui ne s’en plaignent pas. Sachant qu’un set peut être remporté en 6 jeux.

Ou plus, ça peut être remporté en 15 jeux si dans le jeu décisif y a pas deux points d’écart.

Ça va Leïla ? Tu veux un sucre ? Ça peut se jouer en 1 contre 1 ou en 2 contre 2 mais pas en 2 contre 1, qui est une petite cote au quinté.

Mais les équidés ne jouent pas au tennis, les sabots étant moins pratiques pour tenir une raquette. Parce que manque de pouce.