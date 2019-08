Gérémy doit-il chanter ou non durant ses chroniques ? Il pose la question...

Salut à tous, alors c’était bien les vacances ? Ouais. Et ben c’est super ça...

La saison dernière j’intervenais le lundi dans l’émission et puis y a 10 jours je reçois un coup de fil de France Inter...

« Allo ? Écoute, maman est près de toi, il faut lui dire mamaaaaan »

Ils tombent sur mon répondeur sur lequel j’avais mis Claude François. Oui c’est ringard mais personne ne m’appelle à part des gens qui veulent isoler mes fenêtres. Et puis mon ancien répondeur c’était pire ça faisait :

« Je n’peux pas répondre pour le moment, pour le moment. Je n’peux pas répondre pour le moment. Alors laissez moi un message après le bip papapalapa »

Là on était au sommet de la ringardise tel Daniel Morin avec les chaussures de Nagui.

Puisqu’ils n’ont pas laissé de message je décide de les rappeler.

« France Inter, Muriel, bonjour j’écoute.

- Bonjour madame c’est Gérémy Crédeville

- C’est pour une réclamation monsieur ?

- Euh non, vous avez essayé de m’appeler.

- Vous êtes monsieur ?

- Crédeville

- C’était sans doute une erreur.

- Euh non j’étais chroniqueur l’année dernière dans l’émission de Nagui le lundi.

- Un instant monsieur. Leïla! T’es encore là toi tu pars jamais en vacances ? Oui ben pose ce cubi de rosé et arrête de pleurer Michel Legrand. Gregory Piedevigne ça te dit quelque chose ? Il bossait avec vous ? Pas vraiment. Bon. On l’appelait pourquoi ? D’accord. Allo Dimitri ?

-Oui ?

-Merci d’avoir patienté.

-Euh y avait pas la musique d’attente.

- Oui ben vous ne savez pas tout faire à la bouche. Bref on voulait vous dire y a quelqu’un à votre place le lundi il nous reste que le jeudi de dispo vous êtes dispo le jeudi ?

- Euh oui.

- Ah merde.

Bam ! Et elle raccroche. 1h après je reçois un texto d’Albert Algoud qui me dit « Qsjhe fofhtoh dldleh » il a toujours été nul en texto Albert, il voit rien et il a des gros doigts.

Mais après 1 saison et demi à ses côtés je sais lire l’Algoud « Qsjhe fofhtoh dldleh » ça veut dire « Chante plus durant tes chroniques».

