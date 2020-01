Gérémy revient de République Dominicaine, il nous raconte !

Les amis je rentre de vacances et j’aurais aimé vous dire que vous m’avez manqué. Mais j’étais en République Dominicaine à Punta Cana tout ce qu’il manquait c’était du calme.

Alors je sais y’en a qui vont me faire la morale sur mon empreinte carbone pour avoir pris l’avion, blablabla franchement je l’ai tenté en train la République Dominicaine, à Brest on m’a dit « désolé on a fait le max là ».

Et puis là bas j’ai pas utilisé de chauffage pendant 10 jours, alors que vous ici… Donc ça va vos morales en sarouel là.

J’étais en club tout compris, sauf que j’avais pas compris que j’avais pas tout compris.

Y a des petits trucs en sus. Calme toi Daniel ça s’écrit pas pareil. Pour vous donner un ordre d’idée y avait des photographes dans le club qui prenaient des photos toute la journée, et ben pour développer 1 photo c’était 23€. À ce prix là à mon avis ils pêchent une seiche, ils la pressent, il mettent l’encre dans la cartouche et ils impriment.

Après je me suis dit “tu payes 20 balles chaque année pour une photo de classe où ton môme est entouré de 25 gamins que tu connais pas et y en a quand même pas mal d’entre eux pour qui la sage-femme a pas dû dire “félicitations” mais “désolé”, donc tu peux lâcher un billet pour une jolie photo de famille au soleil”.

Alors t’es pas obligé de prendre les trucs en plus, le club est déjà très bien. J’avais jamais vu autant de faux seins au même endroit. Y en avait au moins 25. Ouais y a une femme toujours de profil. Quand je les voyais nager dans la piscine j’avais une pensée émue pour tout ce plastique dans les océans.

J’étais tiraillé, je savais pas si j’avais plus envie de les mettre dans mon lit ou dans la poubelle jaune.

Je comprends toujours pas comment elles pouvaient passer 6 heures par jour à bronzer en plein soleil sans fondre un petit peu. Elles sentaient le monoï et le PVC.

Y’en a une qui avait des faux seins, fausses pommettes, fausses lèvres et même faux tibias qui s’est plainte au barman d’avoir un faux mojito.

