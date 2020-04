Guillermo est seul depuis 21 jours et n’allez pas croire que ça l’angoisse…

Ca va les amigos ?

Je suis en partie content de vous retrouver…

Non, le truc c’est qu’en fait, faire des chroniques, ça me rend anxieux, à la base, et je trouve que ce qui me manquait dans ma vie, justement, c’était un peu d’anxiété !

Chaque jour je me dis : « Comment je pourrais faire pour être un peu anxieux ? » et bim, chronique !

J’ai bien dormi, je me suis couché à 23h30, levé à minuit et demi, nickel !

Ceci dit, point positif du confinement, je ne dois plus venir à Paris pour faire mes textes !

Et ça, ça fait plaisir !

Si ça se passe bien ce matin, vous ne me revoyez plus jamais à Radio France, je fais tout à distance, j’ai écouté l’émission hier, par téléphone, ça marche bien comme ça, même mieux que d’habitude limite.

Les questions de Nagui à l’invité sont plus courtes : « Alors, vous avez une actu, Bruno Solo? » « Non » « Ok, bon, alors du coup, on va écouter un disque »

Sérieux, moi normalement, le mercredi matin, je purge, je me lève à 5h30, je fais Bruxelles-Paris en Thalys, puis je prends la ligne 4, puis le RER C, après des heures de trajet, j’arrive enfin en studio, et là, l’invité c’est Christian Clavier, et il te regarde comme une merde, parce qu’il n’aime que Tanguy Pastureau, qu’il a croisé chez Nicolas Sarkozy. Et tu rames pendant trois minutes, dans le public y’a des gens qui commandent des Uber Eats, Marina Rollman se coupe les ongles d’un pied, Leila elle lit un poème, de temps en temps Nagui force un rire, parce qu’il est bienveillant, comme maintenant, Daniel Morin il ne se force à rien du tout, parce que la dernière fois qu’il a été bienveillant, c’était sous Pompidou, et on l’y reprendra plus !

Daniel, à 20h quand les gens applaudissent, lui il ouvre la fenêtre pour faire « fermez vos gueules, je m’entends pas cuisiner ! »

Sinon, que dire… 21ème jour tout seul, le truc c’est que non seulement je suis anxieux, hypocondriaque, parano, j’ai pas de terrasse, pas de jardin, mais en plus je n’ai pas internet illimité putain !

En 2020, y’a un type en Occident qui n’a pas internet illimité, c’est moi ! Non seulement y’a une pandémie, en plus je dois regarder des DVD… Là, ça fait six fois que je mate Usual Suspect, Kayser Soze, ça va, je commence un peu à voir qui c’est…

Je suis angoissé en permanence, j’ai maigri, là j’ai récupéré mon poids de quand j’avais 11 ans, je rentre dans mon costume de Denver le dernier dinosaure, les gens croient que je maigris parce que je fais du sport, en fait, c’est parce que j’ose pas aller faire les courses.

La seule fois où j’y suis allé, c’est parce que je me suis entendu dire à ma nièce : « Non, mais toi, ça te stresse pas plus que ça, non, hein, de faire les courses ? »

Putain, j’étais prêt à sacrifier un membre de ma propre famille pour avoir des Frosties… donc j’ai fait les courses, j’avais l’impression de faire un braquage, même adrénaline, mais comme j’ai pas de gants, j’ai mis des chaussettes sur mes mains, j’ai fait des courses avec des chaussettes sur les mains ! Eh bien, il s’avère que t’attrapes moins bien les aliments…

Si y’a des caméras de surveillance, il y a donc une vidéo où j’essaye d’attraper une bouteille de vin rouge avec une chaussette.

Sale temps pour les angoissés, du coup, mes prochaines chroniques, ce ne sera que ça, des conseils pour gérer les crises d’angoisse, par exemple, quand tu sens que l’angoisse monte et que c’est incontrôlable, tu tapes sur Youtube méditation zen relaxante, après 5 minutes, tu verras, ça ne marche pas du tout, ça va te stresser encore plus, là tu prends un pavé et tu le jettes très fort sur ton écran d’ordinateur, ça, ça fait beaucoup de bien.

Les leçons commencent dès ce vendredi et je vous apprendrai à vous toucher un maximum pour vous calmer, Merci aux potes pour les courses, et force à celles et ceux qui en ont besoin, allez bonne émission !