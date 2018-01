Guillermo Guiz croise par hasard sa voyante, et en profite pour lui demander ce qu'il va se passer pour l'année 2018...

Comme vous le savez on est le 2 janvier, et la chance que j’ai, figurez-vous, c’est qu’avant-hier j’ai croisé ma voyante dans un sex shop, je faisais des courses pour Leila,

Bim, bam, une discussion s’enclenche, et je lui dis tiens, tant qu’à faire, j’ai une voyante sous la main, qu’est-ce qui va se passer en 2018 ?

Là, elle me dit « c’est con, je suis pas en service », je dis « ah ouais, en effet, ça m’arrange pas », elle me dit « et quoi, si je te donne pas mes prévisions 2018, ta chronique s’arrête ici ? »

Je lui dis « sans blague ! Contractuellement, je dois faire 3min, 3,30 c’est l’idéal pour les droits d’auteur »,

Du coup ma voyante m’a annoncé quelques gros changements dans le monde pour 2018, une année pleine de nouveautés

Déjà, apparemment, le réchauffement climatique, c’est terminé, ça va s’arrêter, elle m’a dit, c’est pas encore 100% sûr, mais normalement c’est bon, en 2018 la Terre arrête de se réchauffer, faudra prévoir un linge de corps au moins jusque mi-juin, début juillet,

J’ai lu la chronique de Tanguy Pastureau, il va vous dire le contraire plus tard dans l’émission, mais est-ce qu’on peut faire confiance aux gens qui viennent d’RTL?

Quoi d’autre en 2018, ah oui, la France va gagner la Coupe du Monde, par contre, ce sera contre la Russie et ça va déclencher une guerre, plusieurs millions de morts mais assez peu de dégâts matériels elle m’a dit, Mulhouse va rester intact curieusement.

La bonne nouvelle, c’est que pour chanter la paix, Jean-Jacques Goldman va enfin sortir de sa retraite, il va écrire un album complet pour Teddy Riner, ce sera blues, ce sera pop et ça aidera les gens à aller mieux.

Quoi d’autre ? Bon, le Brexit, terminé.... Les Anglais vont revenir, lettre d’excuse, tout ça, on a été cons, on savait pas, so sorry, machin l’Europe dit « On oublie tout, mais vous nous filez les meilleurs joueurs de votre championnat »

Deal ! Eden Hazard à Guingamp, c’est pour dans trois mois, achetez vos abonnements !