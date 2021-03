Guillermo Guiz a une bonne nouvelle : la natalité a chuté de 13% en France ! En tant que belge, il est pour que la natalité n’arrête jamais de chuter en France. Dans l’idéal, à moyen terme, il resterait dix français au total, pas plus.

Ca va les amigos ?

Hey, j’ai appris un truc ! Quoi ? Que les castors n’ont qu’un partenaire ? Non, ça je le savais, j’ai fait Noël avec Yann Arthus-Bertrand, tu lui mets un bout de dinde, un coup de rouge, et c’est anecdote sur anecdote.

L’autre fois, il me fait : "Ernesto, fils d’un pot de terre et d’un pot de fer, tu la connais, heu, tu la connais celle de l’escargot cisgenre ?"

C’est ça le problème avec Yann-Arthus, trois verres de Pinot et ça part en tonton transphobe.

Non, ce n’est pas ça que j’ai appris, ce que j’ai appris c’est qu’en janvier, la natalité avait chuté de 13% en France. Daniel en a parlé hier, alors que soit dit en passant, il savait pertinemment que ce serait mon sujet du jour, et vas-y que je te savonne la planche, fils de plume. Je te jure, y’en a certains, en Enfer, Satan va leur faire : « Viens t’assoir sur mes genoux. T’as faim ? Prends un sandwich au feu ! ». Toujours est-il qu’il avait raison, Judas, la natalité a bel et bien chuté de 13% en France…

Et là j’ai envie de dire : enfin une bonne nouvelle putain !

Moi en tant que belge, je suis pour que la natalité n’arrête jamais de chuter en France. Dans l’idéal, à moyen terme, il resterait dix français au total, pas plus. A dix, on verra si vous faites encore les malins dans des demi-finales de Coupe du Monde, en l’an 2600, flag Mbappé il n’aura plus le coup de rein.

De toute façon, honnêtement, à quoi ça sert que vous soyez autant ? Sur 67 millions de Français, y’en a un seul qui a trouvé un vaccin contre le Covid ? Non !

Alors qu’en Belgique… Non plus… Non plus… Mais nous on a assez fait pour l’histoire de l’humanité, je rappelle qu’on a inventé la moule. By the way : de rien… Eh ouais frère, Léon de Bruxelles, il vient pas de Quimper !

C’est historique, 13% de moins en janvier 2021 par rapport à janvier 2020, ils en parlaient sur Europe 1 l’autre jour. Parenthèse : Europe 1… Eh bien, ça faisait bizarre d’entendre une radio sérieuse, avec des informations genre « recoupées » et tout, limite « fiables ». Ici sur France Inter, les news, parfois, tu te dis : « C’est génial de faire travailler les stagiaires, Laetitia Gayet, trop de la balle, ‘on se retrouve à 13h pour le journal de 13h’, c’est très marrant, on rit énormément. En attendant, ces gens-là, ils n’auront pas tous la moyenne dans leur rapport de stage ». Enfin soit, sur Europe 1, il y avait le démographe Hervé Le Bras qui déclarait, je cite, que : « dans une situation de crise, de panique et d’incertitude, les couples préféraient remettre à un peu plus tard la naissance d’un enfant… »

Et je me disais : « Qu’est-ce que c’est que ce peuple de poules mouillées ! » Crise, panique, incertitude… Euh… Où ? On peut savoir à quel niveau ? En France, ça y est, une petite grippe et ça arrête de ken ! Ben bravo !

