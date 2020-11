Ce matin Guillermo a une théorie d'analyste politique à nous partager…

Ça va les amigos !

Vous me connaissez, politiquement, je suis un peu… une boussole pour tellement de monde, avec Arlette Chabot, on fait du consulting online, je me trompe rarement, combien de fois je n’ai pas dit : « Cette année, c’est pour Bayrou ! ». Bim, 9% !

J’ai toujours dit : Mr Hollande, vous m’auriez un minimum consulté pour 2017… Enfin, tant pis, ce qui est fait est fait, consolation : Président, vous n’auriez jamais pu être invité dans la Bande originale… Yeah…

Un G8, une interview de Nagui, un G8, une interview de Nagui… Quoiqu’ici, Nagui on l’appelle le G8, économiquement, Nagui c’est un peu une grande puissance à lui tout seul.

Mais bref, je vous parlais de boussole, là c’est les élections américaines, et forcément, ça me sollicite de partout, en mode : « Ernesto, son of parfume Yves Rocher, I’m confused, Trump, Biden, Trump, Biden, help me to choose my President »

Alors, pas d’affolement, mes consignes de vote sont évidemment sur mon blog, pour 19 dollars TTC, indice : des deux, mon candidat préféré c’est celui qui est blanc et qui a plus de 70 ans… hahahaha, little astuce, little astuce d’analyste politique, je peux te dire que quand je suis avec Arlette Chabot, ça n’arrête pas.

L’autre jour Arlette elle me fait : « Tu connais la différence entre François Baroin et une clinche de porte ? », je dis « non… non… vas-y dis »… Elle avait oublié la chute, c’est dommage, parfois Arlette elle se dissipe.

Bref, on rit on rit, mais là on sent que cette chronique est à un tournant de son histoire, vous vous dites : « Se marrer très bien, on est tous pour, mais finalement, il parle de quoi ton billet ? »

Très bonne remarque.

Alors dilemme, j’ai deux options pour la suite : option un, j’ai un paquet de blagues sur la coupe de cheveux de Donald Trump, des trucs complètement absurdes !

Genre l’autre jour Arlette elle me dit : « Tu trouves pas que Trump, ces cheveux on dirait qu’il a une perruque ? », je dis « si, si », elle me dit : « moi aussi »

Je crois qu’elle n’a pas encore saisi le concept de punchline, Arlette mais ça va venir, ça se travaille.

Option deux : je vous révèle ma toute nouvelle théorie sur François Hollande et Donald Trump.

Je fais quoi ? Vous êtes sûrs ? Non parce qu’attends, j’ai une vanne comme quoi Trump il est orange, c’est un peu border, mais c’est du jamais entendu, plaisir garanti ! Non ?

Bon, ok, ma théorie : François Hollande s’est un jour qualifié de « Président normal », mais moi je pense que Donald Trump est peut-être plus « normal » que François Hollande,

Ah ah, ça vous en bouche un coin que j’ai un angle hein, bande de saboteurs de confiance, eh bien, c’est très vexant.

