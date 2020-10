Ce matin, Guillermo nous parle des poulpes, ces merveilles de l'évolution !

Ça va les amigos?

Hey c’est rare, mais ce matin, j’ai un conseil culture !

- « Quoi, la nouvelle formule de TPMP, avec Benji Castaldi ? »

- Non, moins pointu !

- « Les Marseillais à La Grande Librairie » ?

- Non, ça Leila en a déjà parlé !

Non j’ai vu un documentaire incroyable qui est sorti il n’y a pas longtemps sur Netflix, ça s’appelle « La sagesse de la pieuvre », c’est une dinguerie, ça raconte comment un plongeur un peu dépressif finit par apprivoiser un petit poulpe, et ça m’a trop fait penser à ma relation avec Nagui.

Et vous allez me dire : « Comment tu peux comparer ? Un poulpe c’est hyper intelligent ! Nagui il a offert son cerveau à la science, la science a dit non merci ! »

Oui, enfin en attendant, ça m’a bouleversé, tu vois ce mec paumé plonger tous les jours dans l’océan glacial pour rejoindre ce petit poulpe. Je me suis identifié. Moi j’avais eu ça avec une perdrix, du côté d’Angoulême. J’ai mis dix plombes à établir la confiance, après il s’est avéré qu’elle était antivax, pro-Raoult, soi-disant le 11 septembre c’était le Mossad. Je lui ai dit : « Véronique, je t’aime beaucoup, mais tu retournes dans ton châtaigner ! »

C’est ça le problème quand on se frotte à la faune sauvage, parfois ça te met des couteaux dans le dos.

Mais pas ici, ce plongeur et ce poulpe, ils sont curieux l’un de l’autre, et on voit évoluer ce petit animal tout mignon, tout courageux et on réalise à quel point ce sont des merveilles de l’évolution ! Les poulpes sont capables de résoudre des problèmes ultra complexes, genre Israël-Palestine, c’est un poulpe qui est arrivé avec la solution à deux Etats. Au début, Shimon Peres, il était dubitatif, puis derrière…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !