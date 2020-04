Ce matin, Guillermo vous propose une solution simple pour calmer vos angoisses

Ca va les amigos ? Ça me fait du bien de retravailler, y’a juste quelqu’un qui m’a envoyé : « Très chouette chronique mercredi, mais je m’inquiète, tu n’as pas parlé de ta teub, t’es sûr que tu vas bien ? »

J’avoue... mercredi, même ma teub elle était vexée, après la chronique, elle m’a dit : « Alors comme ça on fait des interventions à la radio publique et on parle pas de moi ! », ma teub a l’accent de Jean-Michel Apathie. Et vous allez me dire c’est pas le vrai accent de Jean-Michel Apathie, c’est à cause du téléphone, en studio vous auriez direct reconnu.

Alors, mercredi j’avais promis que j’expliquerais comment calmer ses angoisses en se touchant le corps un maximum, et on pourrait passer directement évidemment, au volet masturbation de cette chronique et on y arrive Leila, pas de panique, on y arrive ! Ah du grivois, y’en a eu, va y en avoir encore !

J’ai pas fini d’en parler, de ma teub ! Vous savez qu’elle a été conseillère municipale ? J’ai appris ça hier soir ! Pour un parti de droite en plus ! Traître ! »,

Le 11 février, je faisais ma dernière chronique à Radio France, je suis rentré le soir même à Bruxelles, et depuis lors, je n’ai littéralement touché personne. Ce qui veut dire que la dernière personne que j’ai touchée se trouve peut-être parmi vous. Et j’avoue l’idée que la dernière personne que j’aie touchée dans ma vie soit Daniel Morin, ça m’aide à tenir. C’est pour ça que je booste mon système immunitaire, je veux pas finir là-dessus. Ca fait 30 kiwis que je mange pour toi Daniel.

Sur ma pierre tombale, il ne peut pas y avoir écrit : « A touché Daniel Morin puis s’est éteint » Y’a trop de monde à qui s’est arrivé ça, trop de monde ! Je veux toucher d’autres poils.

Bon, je vous parlais du fait que j’étais seul et de mes crises d’angoisse. Pour me calmer, je me masse souvent le torse avec un mélange d’huile de coco et d’huiles essentielles de lavande. Je fais ça tous les jours à 18h, en live sur Instagram, pendant 80 minutes.

J’ai des invités: l’autre jour, c’était Cyril Lignac ! Il m’a dit : « Je n’ai plus d’huiles essentielles de lavande, est-ce que ça marche aussi avec de la margarine ? »

Margarine, huile de moteur, graisse de cheveux, l’important c’est de garder le contact avec sa peau, on est des animaux sociaux, c’est peut-être ce qui me manque le plus dans ce confinement, les hugs, serrer les gens que j’aime dans mes bras...

Franchement, je crois qu’aujourd’hui, tu me demanderais de choisir entre faire un hug ou un cunnilingus... et donc on va passer au volet masturbation de cette chronique !

Alors, quand on est angoissé, ça peut servir de se fixer des objectifs raisonnables, le record du monde de la masturbation la plus longue tient toujours, il a été établi en 2009 par un Japonais, 9h58 minutes. Ce n’est que 6 minutes de plus que le record de la question la plus longue du monde, qui est toujours détenu par Nagui.

Sérieux, Nagui, le temps qu’il pose une question, parfois l’invité il a déjà joué dans un autre film !

Toujours est-il que 10 heures non-stop à se masturber, ça paraît longuet, mais c’est maintenant ou jamais.

Vous allez me dire : d’accord, mais comment on fait pour homologuer le record ?

Excellente question X

C’est là qu’avoir une connexion internet illimitée est un plus, moi personnellement, j’ai pas le forfait pour me masturber dix heures en FaceTime devant un huissier de Justice. Mais pour nos auditeurs qui ont une Free box ADSL, foncez !

Et vous allez me dire, quid de nos auditrices ?

Ben hier, j’ai passé une partie de ma journée hier à chercher sur Google « Record du monde de masturbation féminine », j’ai rien trouvé...

Vous voyez, je me suis vraiment remis au boulot !

Allez bonne émission !