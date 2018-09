200 personnalités culturelles ont signé un manifeste pour appeler à sauver la planète, et Guillermo Guiz se demande pourquoi il n'a pas été appelé...

Tiens je sais pas si vous vous rappelez l’année passée, un jour on avait parlé d’écologie avec un homme, un spécialiste, ou peut être une femme, elle était chauve je crois…. A ce propos, vous avez lu le manifeste des 200 personnalités culturelles et scientifiques qui appellent à sauver la planète ?

Ok, vous pouvez me dire pourquoi personne ne me demande jamais de signer ce genre de truc ? C’était pareil avec Catherine Deneuve, quand elle réclamait le droit de se faire frotter dans le métro, je dis pas que j’aurais signé, par parenthèses, les frotteurs, honnêtement, c’est pas mes déviants sexuels favoris, je préfère les fétichistes du bas de contention.

Je dis juste, Juliette Binoche veut dénoncer le manque d’implication politique dans le drame environnemental, très bien, c’est légitime, bravo Juliette. Mais qu’est-ce que ça lui coûte de prendre son téléphone pour dire « Ernesto, j’ai un petit projet de manifeste, t’en es, t’en es pas ? ». C’est la moindre des politesses, merde, je suis sur vibreur en plus, je réponds direct, elle le sait, c’est moi qui la dépanne quand elle est en galère de chicorée.

Moi j’ai vu les 200 signataires, allez, y’a Isabelle Adjani, David Cronenberg, Patti Smith, Anish Kapoor, Pedro Almodovar, ça va, c’est pas non plus la crème, David Cronenberg, qu’est-ce qu’il a fait depuis La Mouche, à part la pub Cetelem ?

Que des branleurs dans ce manifeste ! Y’a même Charles Aznavour ! Charles Aznavour quoi, qu’est-ce que ça peut lui foutre l’avenir de la planète ou même l’avenir en général ? Déjà, je trouve que c’est un risque de le faire signer, tu sais que le temps que le mail soit envoyé au Monde, que le journal parte à la rotative, qu’il soit distribué chez les kiosquiers, d’un moment à l’autre ça peut...

Y’a Jude Law, Ethan Hawke, Alain Delon ! Alain Delon... Lui il va envoyer un message d’espoir ? Vous avez lu sa dernière interview ? Le papier glacé s’est suicidé, l’encre est en HP, le journaliste il est devenu apiculteur !

