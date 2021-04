.

Ca va les amigos ?

Franchement, vous me connaissez, dans la vie, je suis quelqu’un qui a une morale. Je ne dis pas que ça se voit. Je ne dis pas que je dois de l’argent à personne. Je ne dis pas ça, mais c’est vrai, j’ai une morale, genre dans le bus, je laisse ma place aux vieilles personnes, et j’attends encore mon merci, Daniel. La prochaine fois je vous laisse debout avec votre caddy, y’avait un loubard qui voulait lui voler son paquet de rognons, si j’interviens pas, bonne chance pour faire votre barbec' avec Hugo Clément !

Enfin bref, pourquoi je vous parle de morale ? Eh bien, parce qu’en ce moment, je me pose la question qu’on se pose tous :

« Quoi ? Pourquoi la capitale de l’Australie, c’est pas bêtement Sydney ? »

Non, pas cette question-là, même si j’avoue que Sydney, ce serait plus facile pour tout le monde, Camberra, personne ne connaît, on ne sait même pas c’est où.

Mais non, la question qu’on se pose tous, c’est : « Est-ce que j’essaierais pas de me faire vacciner en scred ? »

En tout cas avant mon tour, moi j’ai un pote, par exemple, qui a réussi à se faire vacciner contre le Covid alors qu’il n’est pas à risque, il est mannequin poumons, il a les plus beaux poumons de Franche-Comté, il n’est pas prioritaire, il a 11 ans et demi, un vrai petit prodige dans le milieu de l’organe.

Ben lui, il a pu se faire vacciner via une connaissance dans le médical, il m’a dit : « Ernesto, fils d’une louve et d’un gigot d’agneau, trouve-toi un plan vaccins ».

Je lui ai dit : « Je t’arrête tout de suite Maurice, je ne mange pas de ce pain-là… »

Celui-là alors, ça a deux poils sur le périnée, ça a prend la confianza, mais bon, il n’a pas tout à fait tort, je pourrais trouver un plan vaccin, j’ai 60.000 abonnés sur Insta, je suis sûr que dans le lot y’a forcément quelqu’un qui a une aiguille à disposition, c’est comme ça qu’il a fait Nagui, Nagui il a fait une story pour dire : « J’échange un vaccin contre une place dans le public de Taratata.

PS : pour deux doses t’as droit à un duo dans l’émission. »

Vous verrez, dans un mois, on a Lara Fabian featuring un pneumologue.

Et je comprends, Nagui, il flippe, il a déjà eu le Covid, il n’a jamais vraiment retrouvé le sens de la question courte, mais il y a plein de combines pour se faire vacciner sans être prioritaire.

Il y a la plus simple, tu peux faire croire que t’as plus de 80 ans, t’arrives au centre de vaccination avec un tee-shirt « I love Vincent Perrot », tu fais : « ça tente quelqu’un de regarder "40 degrés à l’ombre" ? » ils te prennent en urgence, c’est sûr.

Sinon, t’essaies via Doctolib.fr, j’ai un pote qui vient de se marier avec la Community manager, il est pas amoureux, mais il a trouvé un créneau, paraît que sur Tinder, ça marche à fond, tu mets : « Denis, 53 ans, vaccine si affinités », tu ken, ah oui tu ken, bedaine, pas bedaine, tu ken.

