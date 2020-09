Ce matin, Guillermo veut nous parler sciences

Ça va les amigos, je vais vous parler de sciences ce matin.

Parce qu’en fait, je garde toujours ça pour moi quand je suis ici, mais en vrai, moi je suis intelligent. J’ose jamais le montrer dans cette émission, parce que je veux pas gâcher la médiocrité ambiante. Ouais, neuf fois sur dix je me dis « bon, je vais leur parler de mon zgueg, ça va les divertir»

C’est la technique Nagui, Nagui aussi, moi je sais qu’il vaut mieux que ça. Ici, t’entends ses questions, tu te dis : « Allez, ce serait quand même bien qu’il y ait un sens, un jour »

Mais c’est sûr qu’en cachette, parfois il demande des trucs vraiment intéressants à d’autres gens, Florence et Vincent, faut pas le prendre personnellement quoi, c’est pas contre vous, c’est juste qu’ici… Le contexte, il te tire vers le bas…

Bref, tout ça pour vous dire que ce week-end, j’ai lu un bouquin qui s’appelle « Comment aller directement à l’essentiel dans une chronique radio », eh bien, ça m’est tombé des mains, très déçu, j’ai rien appris, du coup je vais enfin parler de sciences.

Dans l’Obs de la semaine, y’avait un article captivant sur la réintroduction des mammouths. Et je sais ce que vous allez me dire, vous allez me dire : « T’es sérieux ? Y’a 9000 cas de Covid par jour en France, toi tu vas nous parler des mammouths ? Annie Cordy elle est dead et toi tu vas nous parler des mammouths, mais t’as pas honte, y’avait pas de sujet plus importants ? Et Notre-Dame de Paris ! Notre-Dame de Paris ! Ordure ! »

Quoi ? Vous allez me dire que c’est pas intéressant ? Moralement c’est pas intéressant de savoir si on a le droit de ressusciter des espèces disparues ?

En plus, pour le coup, le mammouth ça parle vraiment à nos auditeurs, il doit y avoir un bon 10, 12% qui ont connu les tout derniers, et je parle même pas de Daniel, qui a démarré sur Inter genre sept jours après la découverte du feu, en plus, si y’a bien quelqu’un dans cette équipe qui peut s’intéresser aux mammifères à poils longs, c’est bien Daniel.

Et Florence, Florence, ça la passionne la réintroduction des mammouths, pas vrai ? Moi je sais qu’au fond d’elle, elle en a un peu marre de son bouledogue anglais, Albert, je le connais, il pète H24, Florence elle a honte dans les boulangeries, c’est sûr que souvent elle se dit : « Eh ben vite qu’on réintroduise les mammouths ! J’en adopte un et Albert il gicle à la SPA ! »

Pareil pour Vincent… Vincent, le cinéma, c’est en attendant… Dès qu’on a réintroduit les mammouths, il se barre en Sibérie, donc oui, ça intéresse tout le monde !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !