Ce mardi soir, une cagnotte exceptionnelle de 200 millions d'euros va être remise en jeu à l'EuroMillions, et Guillermo Guiz a une idée sur comment utiliser cet argent.

Ça va les amigos ? Moi, j’ai souvent froid aux extrémités, notamment les mains et les pieds, mais pas que…

Souvent les gens me demandent : « Ernesto, toi t’es slip ou caleçon ? »

Je réponds : « Je suis moufle », je mets mon zgueg dans une moufle, j’avais vu ça dans un défilé Balenciaga, sinon j’attrape la mort.

Je suis frileux, c’est comme ça, « c’est ma vie, c’est pas l’enfer, c’est pas le paradis », qui chantait ça ? Adamo ! Bien joué, un point pour moi ! Comme quoi je suis fort au blind-test quand on me laisse jouer dans des conditions correctes ! Ah bah, forcément, les Morgane et les Leïla, ça marque des points quand j’ai 17 secondes de latence à Bruxelles.

Bref, pourquoi je vous raconte ça ? Parce qu’il fait trois degrés dehors et que chaque année, je me dis « Ernesto, fils d’une moule et d’un marin pêcheur, c’est le dernier hiver que tu passes ici à te les geler, c’est fini, c’est terminé », mais chaque année, je finis par rester, et c’est pas par amour de la Bande originale, croyez-moi.

Mes chroniques, je pourrais les faire à Bora Bora, ça changerait rien. Dans cette équipe, y’a que Nagui qui est obligé de rester à Paris pour assurer ses obligations professionnelles, à savoir : présenter "La Bande originale", "N’oubliez pas les paroles" et "Tout le monde veut prendre sa place" et "Faites entrer l’accusé", "Téléfoot", "Top Chef", "Chasse et Pêche", "le Bigdil", "Le Loto", "La marche du siècle" et "Le journal du Hard", Nagui tu l’enlèves de la télé, il reste la messe.

Mais les autres membres de l’équipe, on pourrait télé-travailler ailleurs, c’est pour ça que je nous encourage tous à jouer à l’EuroMillions ce mardi soir les amigos, y’a une cagnotte de 200 millions d’euros à gagner.

Si je gagne, vous me revoyez plus jamais, à 11h30, on va entendre : « Et c’est l’heure de la drôle d’humeur de Guillermo Guiz… Guillermo ? Guillermo ? » Je serai là : « Ouais, deux secondes ! On peut terminer sa Pina Colada ou bien ? Ça va les amigos ? Je vous ai raconté la fois où j’ai couché avec deux requins ? Ah bah on croit qu’ils ne font pas de bruit, on se trompe ».

200 millions d’euros… Vous savez que si un Français gagne ce soir, ce sera le plus gros gain de l’histoire de la Française des jeux, le précédent record, c’était Daniel qui avait gagné 100.000 au Morpion. La Française des Jeux voulait le payer en argent, Daniel il a préféré être payé directement en morpions. Ben sur certains marchés asiatiques, c’est 1 euro 15, 1 euro 20 la pièce, c’est pas un si mauvais calcul que ça, il a bien fait de les conserver, ses petites merveilles, comme il les appelle.

En fait, ce qui se passe, c’est qu’il y a une cagnotte exceptionnelle qui est remise en jeu, personne n’a trouvé les bons numéros vendredi soir, alors qu’il fallait juste jouer le 14, le 20, le 27, le 34 et le 38… C’était pas non plus infaisable… Allez, tu m’aurais dit : fallait jouer le 1.562.743, le 9.866.327, là j’aurais dit… Mais le 14, le 20, le 27, le 34, le 38, les Européens c’est des branleurs, et je regrette que cette vanne n’ait pas mieux marché, un jour, vous ferez le bilan de votre vie professionnelle et vous vous direz : « Certes j’ai accompli des choses, mais j’aurais dû rire plus fort à la vanne d’Ernesto sur les chiffres à l’Euromillions.»

