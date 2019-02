A partir de la lecture du rapport de la Cour des Comptes Guillermo constate que le manque de moyens est un véritable fléau...

Vous savez que je ne parle jamais de politique... Alors que j’en aurais des choses à dire, sur mai 68... enfin, c’est du passé tout ça !

Bon, là j’ai un peu regardé le dernier rapport de la Cour des Comptes, vite fait, ils m’ont dit « Ernesto, tu veux pas vérifier deux trois calculs, avant qu’on publie ? »

C’est des gentils, à la Cour des comptes... mais c’est des branleurs, ils sont pas rigoureux, je suis parti en vacances un été avec eux, c’était... un... boxon... On arrive à Myconos, untel a mal calculé la loc de la Zaphira, l’autre veut pas payer le all-inclusive soi-disant parce qu’il avait pris que deux fois du ouzo.

Enfin je vous passe les détails, la Cour des comptes, je vous trouve bien généreux de leur confier des tâches sérieuses.

Mais soit, dans leur rapport d’hier, ils préconisent notamment d’augmenter le temps de travail des salariés de Radio France, très bonne idée, rien à dire, je trouve que ça joue beaucoup aux cartes dans les bureaux, et Leila vous allez me dire qu’avec l’argent que vous gagnez ici au poker, vous arrosez la police pour votre trafic de Poppers, que par ricochet ça fait vivre la maréchaussée, que c’est réinvesti dans l’économie réelle et que c’est toujours ça de pris sur ce que nous coûte les Gilets jaunes », ok, Leila, les excuses sont faites pour s’en servir !

Mais sur des questions comme les lignes Intercités ou les trains de nuit, la Cour des Comptes évoquait un manque de moyens de l’Etat pour les faire fonctionner correctement.

Or dans la même journée, j’entendais à la radio un médecin parler de l’incendie meurtrier de lundi et dire que la psychiatrie souffrait d’un manque de moyens, et je me suis dit: « Vous ne trouvez pas qu’il y a quand même beaucoup de monde qui manque de moyens ? » Ca ne vous a jamais frappé ? A qui je demande aussi...

Moi j’ai 37 ans, je sais que je ne les fais pas, on ne va pas revenir là-dessus, si vous voulez mon petit secret, vous n’avez qu’à acheter le livre que j’ai coécrit avec Grischka Bogdanov et la mère de Jeanne Calment, ça s’appelle « Si on vous demande, restez flou », c’est un très bel ouvrage, mais c’est pas la question.

La question c’est que j’ai 37 ans, ça fait 30 ans que j’écoute la radio, et y a deux trucs qui sont constants en radio, à la radio tu as des pubs qui donnent envie de crever dans un plein d’essence et à la radio t’as des gens qui manquent de moyens, c’est les deux constantes !

Jamais de ma vie j’ai entendu aux infos quelqu’un déclarer : « Nous ça va, on a des moyens, on est bien, prenez pour vous ! », Jamais ! Les services publics sont broke depuis que je suis en âge d’écouter la radio...

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !