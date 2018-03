A sa plus grande surprise, Guillermo Guiz a été invité à être jury au concours d'éloquence!

Vous me connaissez, je suis un mec pudique... Je ne parle jamais de ma vie personnelle dans cette émission, contrairement à Nagui qui, même quand il interviewe ses invités, en réalité s’interviewe lui-même ! Tout le monde le sait, le CSA n’est pas dupe vous savez!

Du coup, revenons à ma vie, qui est quand même le sujet que je maîtrise le mieux avec les handisports et la cuisson des pappardelles… Et bien figurez-vous que mardi soir, j’ai fait partie du jury d’un concours d’éloquence à la demande de Florence Foresti.

Eh ouais mon pote... C’est fou parce que je reçois déjà des tas de lettres d’auditrices et d’auditeurs d’Inter qui m’encouragent gentiment, qui me disent: « Ernesto, par pitié, trouve la force, surprends-nous, démissionne ! On n’en peut plus de ta mère, quitte la France, au minimum, arrête d’être sur internet ! »

Et souvent, c’est vrai je pense à me jeter dans un puits d’hydrocarbure avec une mixtape de Patrick Topaloff… N’empêche que moi, Florence Foresti en personne me veut dans le jury d’un concours d’éloquence, ce qui par parenthèse pose la question de la santé mentale de l’humoriste préférée de Français. Quand on sait que je suis plus ou moins à l’éloquence ce que Leila Kaddour-Boudadi est à l’eau plate, je veux dire, on se connaît mais on ne se fréquente pas beaucoup...

Sérieux, y’a des morses qui sont plus éloquents que moi, et encore, il reste des milliers d’espèces marines à découvrir ! Dans le tas, y’aura forcément une sorte de poulpe chelou des abysses qui pourra terminer ne fut-ce qu’une chronique sans fourcher toutes les deux respirations !

Il était surréaliste ce jury, Katherine Pancol, Lisa Azuelos, le procureur de la république Luc Frémiot, Guillermo Guiz... WTF !

À tout moment je m’attendais à voir Laurence Boccolini sortir des ténèbres et me faire « Vous êtes le maillon faible ! » C’est vrai, je ne me sentais pas légitime à juger qui que ce soit, c’est comme si dans le jury de The Voice, t’avais genre Matt Pokora... Ça ferait bizarre non ?