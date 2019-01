On y est, ça fait des semaines que Nagui insiste pour que je sois dans l’émission d’aujourd’hui... Il était là, dans le bureau : « Y a Deschamps qui vient le 9 janvier, faut absolument que l’autre Belge soit là, il faut que l’autre Belge soit là, on va se marrer »,

Voilà Didier, faut le savoir, au bureau Nagui il vous appelle juste Deschamps, pas Didier Deschamps, ou Didier, la Desche, ou mon Didou, ou ma couille Deschamps, non juste Deschamps.

Je vous dis ça Didier, c’est parce que je sais qu’il vous fait croire que vous êtes amis et tout, j’ai vu des selfies de Nagui et vous sur Instagram, et vous aviez l’air épanoui Didier.

Mais il faut que quelqu’un vous le dise, en fait, Nagui, il fait des selfies avec tout le monde, il en a un avec William Prunier, il en a un avec la mascotte Cetelem, Nagui, il fait des selfies avec des objets...

J’ai déjà vu une langoustine lui dire : « ça va là, c’est bon ! »

Et je veux pas casser un rêve Didier, y en a d’autres, des relations asymétriques, alors, votre amitié... Tant que vous, vous y trouvez votre compte..

Mais faut savoir qu’à la cantine de Radio France, Nagui il est là : « Y a pas je paye, je paye rien moi ! Je connais Deschamps, Deschamps il me mange dans la main, Deschamps me doit 11 000 euros, Deschamps tactiquement, c’est beaucoup d’esbroufe... »

Et comme je dis toujours, la cocaïne n’explique pas tout.

Mais c’est pas un hasard si je suis là aujourd’hui, Nagui s’est dit je vais justement mettre un Belge à côté de Didier Deschamps,

Neuf chance sur dix, ça va finir en tesson de bouteille, on va enfin buzzer un peu... Et ça va donner à l’émission de petit côté TPMP qui lui manque pour ravir le cœur des moins de 60 ans, Mauvais calcul Nagui, parce que déjà, moi je suis paraguayen, Guillermo Guiz, allo !! Là je suis de passage à Paris, mais tout ce qui me reste de famille est à Ascension, olé !

Ensuite Didier, je vais vous le dire très honnêtement et ne le prenez pas mal, parce que je ne m’intéresse pas du tout au football, j’ai regardé deux ou trois matches de foot quand j’étais moins éduqué, puis j’ai eu les moyens de m’acheter des livres, donc le foot, j’ai moins suivi...

Et qu’on me comprenne bien, le foot, allez je trouve ça super que les gens fassent de l’exercice, et je puis je dis voilà : le foot, déjà que le Bigdil s’est arrêté, les masses tu peux pas tout leur enlever, mais je n’y connais rien, moi je ne savais pas du tout moi pour cette histoire de Coupe du Monde.

En préparant l’émission, j’ai lu qu’en Russie, vous auriez gagné une sorte de prix avec l’équipe française de sport football, il paraît que c’était même télévisé, vos proches ont dû être tellement fiers, bravo Didier, c’est formidable !

