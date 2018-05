Guillermo Guiz sur le déclin, déjà ? Au moins, il échappera aux dérapages classiques des stars...

Bonjour les amis, Alors comme vous le savez, je suis ce qu’on appelle : « sur le déclin »,

En avril, j’ai eu que deux nouveaux likes sur ma page Facebook, c’est moins que la fan page de Tuc, alors que c’est pas le meilleur biscuit du circuit,

Je l’ai vu au salon de l’Alimentation salée, je lui ai dit « franchement, Tuc, toi-même tu sais, t’es sec ? »

Il m’a dit « Ouais, qu’est-ce que tu veux que je te dise, j’aimerais avoir ne fut-ce qu’un rebord en chocolat... »

Bref, d’après mes calculs, ma carrière devrait s’éteindre avant la chute de la dernière dent de Daniel Morin, mi-juillet d’après les équipes techniques de chez Sensodyne

Mais je le dis sans amertume, ne jamais devenir une star me permettra au moins de ne jamais déraper comme une star,

On se rappelle notamment des propos polémiques de Nagui, qui avait déclaré que même si on lui offrait, il ne voudrait pas d’un enfant roux, malgré son admiration pour Mylène Farmer et le fromage de type mimolette,

Des propos terribles qui valurent à Nagui d’être condamné par le CSA à présenter une émission d’accueil sur une radio communiste, entouré d’une équipe de pense-misère à la solde d’un chanoine spécialisé dans les phénomènes de puberté naissante, pas vrai Père Albert ? C’est le risque quand tu atteins une notoriété aussi extrême, chacune de tes sorties publiques prend des proportions irrationnelles,

Regardez Kanye West, le Nagui noir, il a affolé tout le monde en soutenant Trump puis en déclarant que 400 ans d’esclavage, ça ressemblait à un choix, Je resitue Kanye West pour les auditeurs de France Inter qui, sur le plan musical, se remettent à peine de l’ouragan Gilbert Bécaud Et qui ne voient toujours pas où l’on doit placer l’aiguille dans ce fichu lecteur « CD » ou je ne sais quoi, qu’on vient de leur offrir, c’est combien de tours ça, 33 ? 78 ? Et bien, Kanye West fait du rap, le rap c’est LA musique que font les jeunes et IAM, Et Kanye West est un rappeur, un rappeur fantastique,

Mais Kanye West manque de confiance en lui, on a beau lui dire : « C’est bien ce que tu fais », Kanye il est là « Non, je vaux rien, je suis le nouveau Menelik, j’ai tout pompé à Manau, même Guillermo Guiz a plus de likes que moi sur Facebook! » encore un drame de l’autodénigrement, Kanye West, il a un ego assez difficile à décrire avec des mots issus de la francophonie... Kanye, t’as l’impression qu’Emmanuel Macron et Laurent Delahousse ont eu un fils, et qu’ils lui ont dit tous les matins « T’es encore plus incroyable que tes papas, alors que franchement, nous on est déjà incroyables, je ne sais pas si t’as regardé la télé récemment, mais nous on est vraiment incroyables, putain c’est incroyable comment on est incroyables... Non, ne range pas ta chambre Kanye Macrousse, tu vaux tellement mieux que ça...»

Mais bon, le problème de Kanye, c’est pas tellement qu’il soit vaniteux, la vanité c’est humain- qui autour de cette table n’a jamais envoyé une dick-pic à Leila pour l’impressionner ? Allez... Non, c’était pas pour vous, c’était lié à une urgence médicale – Non, le problème pour Kanye, c’est qu’il n’a pas encore atteint ce que j’appelle le point Gérard Depardieu, Au début, Gérard Depardieu faisait des déclarations choc, hyper politiquement incorrectes, et tout le monde était là : « Noooon, Depardieu il a dit que Poutine il faisait bien les tartes Tatin! Arrête... Il va se naturaliser tadjik... T’es sérieux, Depardieu il mange du singe... », Aujourd’hui, c’est passé, tout le monde s’en branle de ses déclarations fracassantes

T’as une demi-colonne dans Cholesterol Hebdo, entre l’horoscope et les résultats du badminton, « Gérard Depardieu va financer lui-même le programme nucléaire iranien », et les gens se font « ben ouais, c’est Gérard... Faut le laisser s’amuser », aujourd’hui, Gégé c’est un oncle un peu farfelu, pas plus,

Pareil pour Omar Sy, quand il a déclaré : « Laurent Waucquiez est le seul véritable espoir pour une France qui gagne », ça n’a pas fait exploser les adhésions chez Les Républicains,

Kanye il n’en est pas encore là, quand il soutient Trump ou quand il parle d’esclavage, les gens lui donnent encore de l’importance, c’est absurde, parce qu’il n’a aucune expertise sur l’histoire de l’esclavage ! Pour un vrai avis sur l’esclavage, je conseille plutôt d’écouter R. Kelly, qui apparemment a vraiment des esclaves sexuelles à la maison,

Je dis pas que c’est bien, je dis juste qu’au moins R il s’y connaît

Toujours écouter les vrais spécialistes,

Allez bonne émission,