Guillermo a testé la téléconsultation médicale, récit...

Ca va les amigos,

Mercredi, je vous racontais qu’au parc, il y avait un canard qui courait plus vite que moi, il me prend de haut, il s’arrête, il se met en squat, il me dit : « Frère, tu fais de la peine, Sapiens-Sapiens, c’est plus ce que c’était… dans 200 ans, c’est nous qu’on fera des magrets avec vous », !

Je suis là : « Déjà parle bien le français ! »

Ce canard, il a pris la confiance non ? Alors que dans les grandes lignes, c’est juste un poulet avec un peu de couleur…

La mauvaise nouvelle, c’est que je ne suis pas près de rivaliser avec lui… en forçant je me suis fait une hernie, je suis interdit de sport…

Ça fait un mois que je vais courir tous les jours, mon corps il n’a pas compris je crois, il m’a fait « je pense que vous vous trompez de personne » ! C’est vrai que je l’ai dressé à résister à la vodka, pas au jogging…

Genre mercredi, en rentrant du parc, je remarque une grosseur que je ne connaissais pas à hauteur du pubis, là, vous me connaissez, je ne panique pas, mais quand même, pendant 40/45 minutes, je m’évanouis.

Au réveil, je suis allongé dans mes toilettes, au calme, une gencive sur la cuvette. Et là je fais comme font les gens quand ils ont un problème médical en avril 2020, consultation téléphonique avec mon médecin, je suis pas alarmiste, je lui dis :

« Docteur, ça a été un plaisir de vous connaître, dites à ma famille que je les aime. Dites-leur que France Inter me doit encore quatre chroniques et s’ils ne les réclament pas, c’est Nagui qui va les encaisser, comme d’hab », les trucs habituels quoi.

Mon médecin traitant, c’est une dame adorable, neuf fois sur dix, je vais la voir pour des suspicions d’MST, je vous promets, quand j’arrive chez elle, elle me dit : « Allez, où est-ce qu’on a encore été mettre son zizi ? » il y a une confiance qui s’est installée, j’ai fait 19 prises de sang depuis septembre, encore une chlamydia et on passe au tutoiement.

Donc là je lui décris ma grosseur au pubis, elle me dit : « Envoyez-moi une photo sur What’s app ». Je dis ok, je raccroche, j’essaye de cadrer la photo, mais je me rends compte qu’il y a deux problèmes : le premier, c’est qu’il y a trop de poils pour qu’on voit bien la grosseur, là, j’ai un dilemme, les poils de mon pubis, c’est les seuls poils que j’ai sur le corps, je me dis si je les rase, je vais ressembler à Mimi Siku, dans un Indien dans la ville. Soit, je le fais, mais là je me retrouve face au deuxième problème, c’est que mon pubis, il est quand même vachement proche de mon zgueg, et moi j’ai envoyé une seule dickpick dans ma vie, et c’était pour Leila, dans un cadre professionnel, elle faisait un sujet au JT sur les « sexes honnêtes mais sans plus ». Donc qu’est-ce que je fais ? Là je cache mon zgueg avec un masque chirurgical, celui que je mets pour aller acheter des salsifis, c’est Daniel qui m’avait montré ce truc, il m’avait dit : « On tient trop un concept de soirée ! », tout le monde n’était pas convaincu à la cantine de Radio France, mais j’avais trouvé l’idée intéressante. Bref, j’envoie la photo, mon médecin me rappelle, elle me dit : « C’est bizarre », et là je vous promets qu’elle ajoute : « Toussez un peu pour voir ».

Je fais « Vous êtes sérieuse docteur ? Vous croyez vraiment que j’ai envie de tousser maintenant, dans le contexte »

Elle me dit, « Si toussez, et regardez si ça gonfle en toussant », donc je tousse, et de fait, ça gonfle, elle me dit : « C’est probablement une hernie… »

Je lui dis « Sanders ? »

Elle me dit « Hernie Sanders ? Ca vous ressemble pas les jeux de mots », je fais « Je sais docteur, c’est pour ça que je m’inquiète »,

Tout ça pour dire que Bernie Sanders s’est retiré de l’investiture démocrate, que les généralistes continuent à bosser par téléphone, et que c’est pas demain que je vais sauver l’honneur de Sapiens-Sapiens au parc, Allez bonne émission !