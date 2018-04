Guillermo explique une nouvelle phobie à ses camarades de la Bande Originale : la paraskevidékatriaphobie.

Alors si je vous dis paraskevidékatriaphobie, vous me dites : « Ah c’est marrant, encore un AVC dans l’émission ! Après la syphilis de Nagui et l’addiction aux Knacki Balls de Tom Villa, ça tourne à la malédiction. Heureusement que Marina Rollman est saine, parce qu’elle se nourrit exclusivement de plancton, et que Leïla a enfin réglé son problème avec l’alcool, après que l’alcool a déclaré dans les journaux : « C’est bon, elle est trop forte pour moi, je retourne vivre en Europe de l’Est » »

Non pas du tout, pour une fois ça n’a rien à voir avec ma légendaire éloquence de bègue.

La PARAS KEVI DEKATRIA PHOBIE, c’est juste compliqué à prononcer avec la bouche, à cause de la configuration gencives, dents, langue qui en d’autres occasions fait pourtant tout le charme d’homo sapiens, sapiens.

Et là vous allez me dire : « Très bien Ernesto, je veux dire, nous on est quand même là, on est payé au jeton de présence, limite on veut bien faire semblant de s’intéresser à ta vie, pendant encore quoi ? Mais néanmoins, est-ce que tu ne rentrerais pas enfin dans le cœur de ton billet pour nous révéler ce que tu entends par paraskévidékatriaphobie? »

Merci Nagui, comme quoi ce n’est pas une bête MST qui va vous détourner de votre mission de service public. Et bien c’est simple, comme son étymologie l’indique, la paraskévidékatriaphobie, vient du grec « phobie », qui veut dire phobie, vu que c’est un mot qui n’a pas eu le temps d’être traduit quand il est arrivé de Grèce,

C’était avant le marché commun. A l’époque, y’avait un tas de démarches administratives quand tu débarquais en France, il a fallu trouver un taf, trouver un appart, vacciner son chien… Du coup phobie s’est dit: « je vais me faire traduire, il faut absolument que j’aille me faire traduire », puis vous savez ce que c’est... A un moment, les voisins ont pris l’habitude de l’appeler « phobie », c’est resté.

Donc étymologiquement, PARA SKEVI DEKATRIA PHOBIE vient du grec phobie et du français de banlieue PARA SKEVI DEKATRIA : c’est donc la phobie du vendredi 13.