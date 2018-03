Guillermo Guiz fait un petit point sur l'actu ce matin : Stephen Hawking, saisie de cocaïne...

Alors évidemment, vous connaissez un peu mes liens avec l’université de Cambridge. Pourtant, je ne vais pas revenir sur le décès de Steven Hawking, qui était un ami, mais qui était aussi et surtout le physicien le plus... surestimé de sa génération, paix à son âme, on a fait des soirées mousse !

Franchement je ne sais pas si quelqu’un a relu récemment sa thèse sur les propriétés de l’univers en expansion, mais quand il dit que l’entropie ne peut pas décroître dans un système isolé, alors qu’on sait que dans une singularité, le système thermodynamique est complètement désordonné à cause du tenseur de Weyl, t’as envie de dire Steven, mec, par pitié quoi, si tu connais pas, tu parles pas, t’as déjà entendu parler de la fameuse Théorie de la probité en politique de Patrick Balkany ? Non ?

Ben voilà, c’est parce qu’il ne s’est jamais aventuré sur ce terrain-là, chacun son expertise ! Stephen Hawking, si les medias se sont autant focalisés sur lui, c’est uniquement lié au fait que... quand il était enfant il faisait partie du groupe Les Poppys, et que c’est le seul de la bande qui ne soit pas tombé dans la délinquance ou les paris sportifs, sinon en physique pure, pure, il était limité, enfin bon...

Alors c’est vrai j’aurais pu profiter de la présence de Michel Cymes pour parler science,... mais je préfère profiter de la présence de Nagui pour parler cocaïne…

Figurez-vous que cette semaine, Gérald Darmanin a annoncé que les douaniers français avaient saisi 9,2 tonnes de cocaïne en 2017, ils ont battu leur record de 2015... C’est fou non ?

Plus les douaniers saisissent de la coke, plus ils sont efficaces au boulot... Coïncidence ? Va savoir !

Paraît que les douaniers qui saisissent de la beuh ont le résultat inverse... chaque année ça devient pire, ils écoutent PierpolJack et ils ont tout le temps faim, c’est pas des métiers faciles…