Il est encore arrivé une splendeur à Guillermo Guiz ! Avec la maréchaussée ! Il nous raconte.

Ca va les amigos ?

Il m’est encore arrivé une splendeur ! Avec la maréchaussée ! Et je suis content que Jacques Attali soit avec nous ce matin, Jacques Attali qui a un jour déclaré au sujet de la police : « La police, c’est vraiment la pire des races, je préfère encore les huissiers de justice frère », je vous cite de mémoire, Monsieur Attali, c’était chez Patrick Sébastien je crois, mais ça m’avait marqué à l’époque, je m’étais dit : « Ah bah il n’a pas la langue dans sa poche celui-là ! Y’a un boulevard pour qu’il devienne chroniqueur dans TPMP ».

Bon, je vous explique, l’autre jour j’étais au parc avec deux amis, c’est un rituel, on marche et on se raconte nos journées, du coup après genre 80 mètres, on n’a plus rien à se dire, merci le Covid… « T’as fait quoi hier ? », « Je suis resté chez moi, et toi ? », « Aussi », « Et toi ? » « Pareil », « Allez… En tout cas, on a de la chance avec le temps », donc là, on marche et pour une fois dans ma life, je n’ai pas mon masque, c’est rare, vous me connaissez, d'habitude, le masque, j’en mets deux, un devant un derrière, j’enlève jamais mon masque, même à la piscine, OK, je coule, mais qui c’est qui n’a jamais perdu l’odorat ?

Bref, là je me retourne et je vois qu’il y a un flic qui nous suit à vélo, je ne m’inquiète pas, je me dis « au pire, on est trois, lui il est à vélo, si ça part en PV, je mets un kick dans son pignon, ça m’a toujours intrigué les flics à vélo : est-ce qu’ils prennent de l’EPO ? Est-ce qu’ils ont un grupetto ? Est-ce que les plus forts font des échappées ?

Soit, je vois le flic, je me dis, il va tancer, il va nous tancer, ça sent le tancement, sauf que là, il arrive à ma hauteur, et il me fait : « Excusez-moi… Est-ce qu’à tout hasard, vous ne seriez pas… »

Là, soulagement, je fais, « Ben si ! C’est moi, c’est Ernesto, fils de l’inspecteur Derrick et de la juge est une femme »,

Eh ! Vous ne le savez pas ici parce que vous n’aimez pas mon travail, mais en Belgique, je suis une énorme star, y’a un zoo à mon nom. Tout le monde me veut, l’autre jour la reine m’a envoyé un message Insta, elle m’a dit : « Le roi est trop fan de toi, c’est bientôt son anniversaire… blablabla petite vidéo… blablabla Chevalier des Arts et des lettres ».

C’est pas la première fois que la police me reconnaît, un jour y’a une voiture de police qui s’arrête à ma hauteur, le flic baisse la vitre et je l’entends dire à sa collègue : « Regarde, t’as vu, c’est le gars là… qui fait des concerts... »

Ouais bien sûr, je suis Fréro Delavega, je cherche une mélodie, soit, dans ce parc, le flic à vélo me regarde et il me fait : « Ca vous dérange si on fait un petit selfie…? »

Putain, la police en Belgique… Tu crois qu’en Russie, les flics ils font des selfies ? Et là j’ai un dilemme : en général, quand on me demande un selfie, je le fais avec plaisir, je fais payer ça neuf, dix euros, comme Leïla. Leïla elle m’a toujours dit : « Si tu peux te faire un petit billet sur le dos des gens, c’est toujours ça de pris sur l’Allemagne. »

