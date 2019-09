Certaines études prétendent qu’il est primordial de parler aux bébés pour leur bon développement, mais Guillermo n’est pas totalement convaincu…

Comme vous le savez sans doute, lundi c’était la journée internationale du guacamole !

Du coup, je vais vous parler d’Hannah Arendt, qui n’aimait pas spécialement les avocats, ni les transitions d’ailleurs… Ah ouais, Hannah Arendt, bonne chance pour la croiser dans un TexMex ! En revanche, elle a quand même dit deux trois trucs, notamment que « chaque génération d’enfants est une civilisation barbare que les adultes doivent civiliser ». C’est très juste, quand ça naît, un bébé, ça ne connaît encore rien de la culture humaine. Y a jamais un bébé qui sort du ventre de sa mère et qui crie : « La TVA à 21% c’est un très mauvais signal ! Et je parle même pas de la Coupe du monde au Qatar ! Maintenant mon lait! »

Il faut tout leur apprendre et ils sont très malléables sur le plan cérébral, avant 3 ans, un bébé, ça peut former 1000 connexions neuronales par seconde, à titre d’exemple, moi je suis à 4 par semaine, dont deux pour écrire cette chronique, ce qui est toujours une de plus que Tom Villa, ceci dit.

Je pensais à ça hier matin, j’étais aux cabinets, je me disais « Mexicain ? On m’y reprendra plus »,

Là j’écoute France International, et sur qui je tombe dans la matinale, Boris Cyrulnik, le neuropsychiatre, et je me dis : « Boris Cyrulnik, il est quand même extraordinaire, il ne raconte que de la merde ! »

Sur ce point-là, je suis assez d’accord avec vous Nagui, je ne peux pas le saquer Cyrulnik, dans le bureau, vous me disiez : « C’est une imposture, plus jamais il met un pied ici, moi sur les enfants, j’ai un maître, c’est Jacky, du Club Dorothée »

Et de fait, Boris Cyrulnik, avec son groupe d’experts sur les 1000 premiers jours de l’enfance, il veut proposer au gouvernement d’allonger la durée du congé parental, quand est-ce qu’on va arrêter de déresponsabiliser les bébés ?

Si à 11 mois, t’es pas capable de gérer un minimum ta life... Meuf...

Ca c’est la culture de l’assistanat, ça c’est 60 ans de socialisme en France ! Il a fait beaucoup de mal, Pierre Beregovoy, la prochaine fois que tu l’interviewes Leila, tu peux lui dire de ma part.

Sérieux, j’entendais ça, et je me disais : « Ernesto, fils d’une bouée de sauvetage, interviens, appelle le standard de France Inter, t’as la pratique pour toi en plus, je n’ai pas d’enfant, mais j’ai été beau-père une quarantaine de fois, comme Anthony Delon, et j’ai un peu l’impression qu’on est dans une surprotection du bébé. Y a un outil qui est formidable pour développer ses capacités cognitives et assurer son épanouissement, ça s’appelle la télévision. Allo ?

Avant de partir au boulot, t’assois ton bébé devant Télématin, y a tout ce qui lui faut pour appréhender le monde, des infos, une météo, s’il est un minimum discipliné, le soir, quand tu rentres, il est toujours assis sur le canapé, là tu lui prépares ses rognons et hop, tu le mets au lit, c’est pas si difficile éduquer un gosse, il a parfaitement raison, Boris Cyrulnik de dire qu’il faut parler le plus possible au bébé pour le stimuler sur le plan neurologique.

Je dis juste : qu’est-ce que ça change que ce soit toi qui lui parles ou Laurent Bignolas ? C’est un détail, en plus, il faut arrêter avec le culte des bébés, franchement, les bébés, neuf fois sur dix, c’est les pires des rats, tu vas au resto avec un bébé, jamais ça sort son portefeuille, l’addition arrive, il fait semblant qu’il a un appel !

T’es là : « A moi tu me la fait pas, Luc, ton téléphone, c’est un factice »

