Guillermo a été bien surpris hier en allumant sa radio...

Vous savez, moi je suis célibataire, quand je me réveille le matin, j’ai personne avec qui partager mon érection.

Alors pour me sentir un peu moins seul, j’allume la radio, France Inter en général, ça vaut pas Courtoisie, mais je suis corporate,

En plus, y a des jours, sur Inter, l’invité de la matinale, c’est même pas Daniel Cohn-Bendit, ça vaut la peine !

Et hier, comme tous les mardis matin, je mets mon réveil à 6h55, 6h55, c’est la chronique de mon pote Daniel Morin, ça me fait une compagnie, bruyante ! Oh oui ça gueule, tu fermes les yeux, t’es à la criée, t’as envie d’acheter une limande, mais ça me fait une compagnie et là, hier, 6h55, j’allume la radio, qu’est-ce que j’entends ? [Musique] “Je pense à toi, je pense à toi...”

Je me dit : « Ouille, ça c’est pas mon Morin, qu’est-ce qu’ils ont fait à mon Morin ? C’est pas sa voix, il a eu cette voix un jour, pendant Mai 68, il n’avait pas encore cette barbe drue qui lui sert de garde-manger pour les pinsons. »Là, je suis en panique, je crois à une erreur... et j’entends

[Musique] “Je fais l’amour à une inconnue... ”

« Je fais l’amour à une inconnue... » « Daniel, c’est toi ? »

Sérieux, j’étais déboussolé... A 6h55, une chanson !

Donc je zappe sur France Info, pareil, qu’est-ce que j’entends ? Une chanson ! Une chanson, sur France Info, la chaîne de l’Info !

Là je me dis : « Ca y est ! On y est ! C’est le bug de l’an 2000, il avait raison, Paco Rabanne ! »,

Là je fonce sur ce que les jeunes appellent l’Internet World Wide Web en ligne et je lis sur le site du Parisien, que, je cite, « Les fameuses playlists de Radio France devraient remplacer nombre des émissions habituelles » et je me dis : « Les bâtards… Y a une grève à Radio France et personne ne me dit rien les gars... il va falloir arrêter avec la haine des Belges, oui, on a mieux joué que vous à la Coupe du Monde, non, ça ne fait pas de nous vos ennemis ! »

