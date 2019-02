Guillermo se défend d'être un apologiste de l'alcool... mais il n'est pas passé à côté de la dernière étude sur sur le sujet

Bon, je crois que vous connaissez mon lien à l’alcool, si l’alcool c’est Jacques, moi je suis Bernadette.

Y a des coups de canifs dans le contrat, mais on finira ensemble !

Et qu’on me comprenne bien j’adore l’eau, l’eau c’est la vie, sans eau pas de vie, sans eau... pas de piscine, sans eau, les canards seraient obligés de ramper sur le sol, comme des paras.

N’empêche, les canards ils ne boivent que de l’eau. Résultat, ça fait 30 millions d’années qu’ils font des longueurs dans un étang, super la vie des canards, on ne peut pas dire que ça dope leur créativité.

Vous savez qu’il y a un canard d’Amérique latine qui a un tiche qui fait la moitié de sa taille ? Et si vous ne comprenez pas ce que c’est un tiche, vous n’avez qu’à aller à Bruxelles de plus souvent, c’est pas toujours à moi de m’adapter merde !

Bon, ce canard il a un tiche... Ce tiche, c’est un miracle de la nature,

Eh ben, s’il picolait un peu ce canard, au moins il se vanterait. Là, il n’en parle pas à personne, il reste humble, il nage, « Salut, tu vas bien ? Oui, merci, à bientôt ! », merci l’eau plate !

J’ai reçu un message Facebook d’un auditeur d’ailleurs, qui me disait : « Ce que j’adore dans tes chroniques, c’est ton côté prosélyte pour l’alcool, ça manque sur la radio publique ! »,

Super...

Quand je quitterai Inter, c’est ça qui restera de moi : « Tu te rappelles du chroniqueur belge avec un nom de pizzaiolo qui faisait l’apologie de l’alcool, trois billets sur quatre ? Ouais, celui qui vit dans un foyer maintenant... avec Daniel Morin... »

Je ne fais pas l’apologie de l’alcool, les chiffres sont sortis hier... L’alcool, c’est 41 000 morts par an en France...

Et quand je regarde ce chiffre, y a une partie de moi qui se dit : moi aussi un jour, j’y serai, dans cette statistique !

Mais il faudrait que je me naturalise français, que j’accepte que mon équipe nationale bétonne derrière pour oui ou un pour un non... Jamais ! Jamais !

Ceci dit, c’est en baisse, on était à 49 000 morts en 2009, on est à 41 000 maintenant. On est passé du Parc des Prince à Geoffroy Guichard, comme Francis Llacer. Blague de niche ! Blague de niche ! Mais j’ai Michel Denisot à côté, je me suis dit « ça se tente, non ? »

Il est interpellant ce rapport sur la conso d’alcool en France... Un vieux sur quatre picole tous les jours ! Ce qui explique nos bonnes audiences d’ailleurs...

A cette heure-ci, y a déjà des auditeurs d’Inter qui n’ont plus la force de changer de station !

La bonne nouvelle pour le troisième âge, c’est qu’avec ou sans alcool... Regardez Karl Lagerfeld, pas une goutte, on ne peut pas dire que ça fait la diff’, hein, au final...

Autre chiffre, parmi les consommateurs quotidiens, il y a trois fois plus d’hommes que de femmes, trois fois plus d’hommes que de femmes ! Ce que je veux dire par là, Leila, c’est que... voilà... oui vous êtes différente, mais ne laissez jamais personne vous dire que vous êtes un monstre Leila, vous n’êtes pas un monstre !

