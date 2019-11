En lisant un dossier sur le nouveau système des retraites, Guillermo s'est mis à réfléchir au temps qui passe et qu'il reste...

Ça va les amigos, faut que je vous raconte, j’ai appris un truc hallucinant jeudi dernier ! En fait, Daniel Morin, il est plus jeune que Nagui !

Et je sais que tout le monde va faire : « c’est des on dit, t’as 0 preuve, et quoi ? Robert Hue il est plus jeune que Matt Pokora ? »

J’avoue que ça ne frappe pas au premier abord, quand tu vois Nagui avec Daniel, tu ne te dis pas : « Hey, Nagui, t’as amené ton petit frère ! »

Tu te dis « Hey Nagui, t’as retrouvé ton prof de quand t’étais petit ! (enfin déjà petit)»

Je pensais à ça en lisant un dossier sur le nouveau système des retraites qui fait débat en ce moment, je me disais : c’est ouf, dans cinq ans, quand Nagui pourra enfin profiter de la petite île qu’il s’est achetée au sud de la France, je crois que ça s’appelle la Corse, Daniel sera encore à France Inter en train de faire : « Moumoune elle est dans un sale état… »

Ca m’avait toujours laissé indifférent, les retraites, parce que je ne suis jamais arrivé à me projeter si loin dans l’avenir, je n’ai jamais voulu devenir vraiment vieux.

C’est Stéphane Hessel qui disait : « Moi, après mes 40 ans, j’ai dit que de la merde, j’aurais mieux fait d’aller en boîte avec Jacques Seguela »

Et c’est vrai qu’Indignez-vous, t’étais là : « Merci ! On n’a que ça à faire, s’indigner… »

Mais ça m’a beaucoup marqué, cette phrase, pendant longtemps, je me suis imaginé que j’allais mourir à 27 ans, comme Jim Morrisson, puis, ce qui s’est passé, c’est qu’un jour, ben j’ai eu 28, comme Vianney, et franchement, ça m’a un peu découragé de mourir jeune.

Je me suis dit « du coup, tant qu’à faire, je vais essayer d’atteindre un objectif raisonnable, 61 ans, comme Philippe Léotard, bah, si Philippe Léotard l’a fait jusque 61, franchement, en plus je fais tout pour, j’ai encore mangé un fruit y a pas longtemps, juste après la Pentecôte !

