Guillermo se demande si on est vraiment prêts à porter tout type de masque pour se protéger du virus…

Ça va les amigos ?

J’avoue que je suis inquiet pour ma vie sexuelle, mon zgueg c’est une PME comme une autre, on n’est pas à l’abri d’une faillite.

Déjà à cause de cette hernie que je me suite faite en courant, je peux plus rien soulever, la prochaine fois que je vais ken, ce sera comme Edouard Balladur :

« Edouard, prenez-moi fort »

« Je suis au max »

« Ah ok… Bon, ben alors parlez-moi de Charles Pasqua ! »

Puis surtout ça va devenir difficile de séduire avec des masques… Déjà, contexte, je ne sais pas comment c’est chez vous, mais en Belgique, niveau masques, c’est au petit bonheur la chance, tout le monde fait comme il veut !

Genre le gouvernement chez nous, on lui fait « Vous allez produire des masques pour la population ? » il fait : « Mhmhmm »

Non, mais c’est obligatoire ou pas dans la rue ? : « Mhmmmm »

Donc il faut que les gens en produisent eux-mêmes… « Mhmm ouais ! Ça oui ! »

Du coup ça s’organise au niveau citoyen et là j’ai un dilemme, oh gros dilemme, le pire dilemme de ma vie, pire que la fois où Nagui m’avait dit : « Tu préfères rester une heure dans une dent de Michel Houellebecq ou une heure avec Daniel Morin dans une baignoire sabot ? »

Horrible, j’avais dû choisir… eh bien, j’ai trouvé Michel charmant, figurez-vous, érudit, à l’écoute, il m’avait montré sa cabane, où il dormait dans du compost, faut l’inviter, il a Zoom !

Donc ici, gros dilemme, y’a la maman d’une amie qui confectionne des masques en tissu et qui, adorablement, m’a proposé de m’en déposer un. Je n’en avais pas, donc ça m’a soulagé. Mais après, j’ai ouvert le colis, et le masque, et il a un motif en léopard… Alors, mon dilemme il est le suivant :

Je veux dire je sais que ce serait bien que la pandémie s’arrête et tout, je sais que ce serait bien que je ne propage pas le virus, mais est-ce que je suis prêt à porter un masque en léopard ?

Sérieux, là quand je le mets je ressemble à Joe Exotic, on dirait que je porte deux strings cousus ensemble ! C’est l’un des deux seuls principes sur lesquels mon père était intransigeant :

« Fils, pas d’habits en léopard », l’autre c’était : « Si un inconnu te propose un bonbon, tu acceptes, y’a pas de petites économies ! »

Ah j’ai grandi en Belgique, j’en ai mangé des Haribo, et je n’ai jamais dû mettre un sou de ma poche !

Je vous dis, je suis inquiet pour ma sexualité avec ces masques… moi avant, pour ken, je misais tout sur ma notoriété, là, y’a plus personne qui me reconnaît dans la rue, j’en parlais avec Nagui, je lui disais : « Tu vas faire comment toi ? » il m’a dit : « Ben c’est simple, j’imprime des masques avec ma propre photo, comme Laurent Delahousse ».

Ca me fait bizarre de ne plus être reconnu, j’en souffre, je suis obligé de me balader avec mon enceinte Bose, je diffuse mes chroniques en rue.

Avant-hier, y’a un mec qui m’a fait « Ernesto, fils du pain perdu, c’est toi ? », j’ai dit : « Oui, parfaitement », j’avais les larmes aux yeux, je l’ai pris dans mes bras, depuis on est confinés ensemble, mais c’est pas une solution durable !

En plus, moi je veux bien que ça devienne un accessoire de mode, mais le port du masque, ça va avantager qui ?

Les gens qui ont des beaux yeux, des beaux cheveux… mais ceux qui ont tous leurs atouts séduction dans le bas du visage ?

Prends Noël Mamère, il va être obligé de cacher sa moustache, Jean-Marc Morandini, ça valait bien la peine de se brosser si souvent les dents, Didier Deschamps…

Moi, c’est pareil, combien de fois des femmes m’ont dit : « Ce que j’aime chez toi, c’est ton bouc ! »

Là, fini, je pourrais tout aussi bien me le raser… Sept mois de travail, ce bouc !

En haut du visage, j’ai rien à vendre j’ai des yeux quelconques et un début de mono-sourcil, j’en parlais à Emmanuel Chain, je lui ai dit : « Tu vas faire comment toi ? »

Parce que ça va se généraliser les masques… mais je vais finir par m’y faire, à mon double string léopard, merci du fond du cœur à Anne-Lise et aux citoyens qui en cousent ! Allez bonne émission !