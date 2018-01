Comme Guillermo Guiz ne comprend rien à la politique française, il a décidé d'écouter France Info pour s'intéresser un peu. Il est tombé sur deux sujets qui l'ont laissé perplexe : l'égalité salariale et la consommation de cannabis.

Bonjour les amis,

Vous me connaissez, je parle rarement de politique française, mais ce week-end, j’ai eu la chance de croiser Arlette Chabot dans une boîte reggaeton. Elle venait d’inventer un pas et elle m’a dit : « Ernesto, tu ferais bien d’écouter un peu plus France Info au lieu de parler de ton zgueg dans une chronique sur deux ».

Et comme in Arlette I trust, j’ai écouté France Info hier. Ils me font marrer sur France Info, y’a que de l’info toute la journée, mais ils se sentent toujours obligés de te repréciser que c’est l’heure de l’info : Il est 14h17, c’est l’heure des infos sur France Info.

Ben ouais mon pote, comme à 14h23. Fais pas comme si y’avait un suspens et qu’à 14h39, on allait avoir Doc et Difool ou un concert unplugged de François Feldman. Je crois qu’on a vite intégrer votre concept.

Bref, hier, j’étais pas au top. La météo me donnait envie de crever dans une bagnole de flic. Mais sur France Info, j’ai entendu un truc qui m’a remis le moral : la ministre du Travail veut instaurer l’égalité salariale hommes et femmes à travail égal.

Et je me suis : « Eh ben, c’est pas trop tôt, on va enfin pouvoir gagner autant que Leila ! »

Ça devenait intenable cette situation, c’est la reine à la cantoche. Madame prend plat-dessert. Nous on a juste de quoi s’offrir plat-gastro.

Pas vrai Maréchal ? On est bien d’accord !

Par contre, ce n’est pas pour tout de suite. Muriel Penicaud espère que ce sera appliqué d’ici 2022... Et ça, franchement, je trouve que c’est un très beau signal. Jamais une décision à la légère, vous prenez le temps de peser le pour et le contre. Parce que c’est vrai. Au fond, est-ce que c’est une si bonne idée ce truc d’égalité salariale entre hommes et femmes ?

Je veux dire, c’est quand même des hommes qui ont inventé la flûte et le poulet Tandoori. Dans cette optique, les 9% qu’on gagne en plus à poste égal, quelque part, c’est un dédommagement pour services rendus.

Quatre ans ? Pourquoi le gouvernement a besoin de quatre ans ? Enfin, vous me connaissez, je suis pas Montesquieu. Intellectuellement, je suis plus proche de Philippe Candeloro, mais là, y’a un truc qui m’échappe. J’avais l’impression que les relations hommes-femmes changeaient plus vite que ça. Regardez le pauvre Tex. Là, il est en Sibérie. Chaque jour, y’a des castors qui lui prennent son innocence. Tout ça pour une vanne de tonton dans une monde qui change.

Mais une loi qui dirait aux patrons de France : « Tiens au fait, à poste égal, vous pouvez juste égaliser les salaires hommes-femmes svp? Merci ! Et si vous êtes pas contents, on vous envoie Teddy Riner armé »

Cette loi, même moi, je te la torche. Sérieux, je le fais cet aprèm dans le Paris-Bruxelles. Avant Arras, elle est dans la boîte mail de Pénicaud. C’est si complexe que ça à appliquer ? Ah, je comprends rien à la politique français, je pensais à ça en écoutant France Info hier. Puis là qu’est-ce qui se passe sur France Info, boum, encore une info, ça n’arrête pas sur cette chaîne, c’est infernal, des infos, des infos !

J’ai entendu que deux députés vont remettre un rapport au gouvernement pour qu’on assouplisse les peines pour les usagers du cannabis. Là, je viens de perdre Nagui... « Ah c’est les usagers de cannabis... tu me réveilles si tu parles de cocaïne stp ? »

Des amendes et plus des peines de prison, d’où question : quand est-ce qu’on va arrêter de casser les couilles aux fumeurs de joints, pour enfin se recentrer sur le vrai problème : les fumeurs de cigarillos ! Je dis pas que je suis favorable à la peine de mort pour les fumeurs de cigarillos, je dis juste qu’en Corée du Nord, on n’a moins de sujets tabous qu’en France.

Là encore, y’a un problème de tempo. En Californie, fumer des joints, là c’est obligatoire dans les écoles primaires. Ici on se demande encore quelle est la meilleure façon de punir les gens... Et perso, je m’en fous, je ne fume pas.

Quand je prends des drogues, je veux pas que ça me relâche ou que ça me fasse rire, non, quand je prends des drogues, je veux courir nu sur les berges de Seine en chantant Les lacs du Connemara, sans vouloir tout dévoiler de mon amitié naissante avec Daniel Morin...

Mais 17 millions de Français ont avoué qu’ils avaient déjà fumé un joint, 17 millions ! Et ça, c’est que les Français qui n’ont pas de problèmes à évoquer leur conso quand un sondeur les appelle sur un téléphone fixe :

- Question 6 : Est-ce que vous avez déjà fumé du cannabis ? - Mais ouais mec, c’est trop bien.

Dans les 17 millions y’a même pas les prudes et les mystérieux. Je ne comprendrai jamais la politique française. La semaine prochaine, je reparle de mon zgueg. Allez bonne émission !