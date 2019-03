Guillermo nous parle ce matin de la dernière étude sur l’hygiène des français...

Bon, y a un truc qui m’a un peu bouleversé cette semaine, j’ai appris que trois millions de Français n’ont pas les moyens de conserver une hygiène correcte et je sais ce que vous allez me dire, vous allez me dire : « Mais tu nous soules avec Daniel Morin, mais lâche-nous, oui, on sait, c’est bon... On a compris... T’es toujours en train d’attaquer ce brave monsieur, il ne fait de mal à personne, il est dans son coin, à ânonner une blague de temps en temps, comme Pierre Tchernia en plus raciste certes, mais lâche-lui la grappe ! »

Wow, j’ai juste dit que j’allais parler de l’hygiène des Français, jamais j’ai visé Daniel, Daniel, c’est juste qu’il ne vit pas dans la bonne époque…

A odeur égale, au XIV siècle, Daniel c’était Pierre Niney, je rappelle que pendant toute une période de l’histoire de ce pays, vos rois c’était des écosystèmes, Henry IV, t’avais pas envie de voyager en Thalys à côté de lui, le mec il ouvrait la bouche, tu priais pour sniffer la barbe de quelqu’un comme Daniel, vous pouvez essayer Leila, c’est pas pire que du vieux Comté…

C’est normal, quand t’as beaucoup de pouvoir, quand t’as beaucoup d’argent ou quand t’es très très beau, t’as pas vraiment besoin d’être propre, Camille Lacourt, par exemple, sans gant de toilette ça passe crème, Camille Lacourt il pourrait se laver avec une feuille d’arbre, ça changerait rien.

Bah ouais, les mecs très beaux ils savent ! Ils savent qu’une fille préférera toujours coucher avec un Camille Lacourt sale qu’avec un Nagui propre, la nature est cruelle !

Quand j’ai écrit cette blague, j’étais dans le train, avec une pote humoriste française, je lui ai vraiment demandé, je lui ai dit : « Franchement, tu préfères coucher avec Camille Lacourt sale ou avec Eric Zemmour propre ? Elle m’a fait : « Camille Lacourt, tu sais, même avec des MST j’y vais... » vous avez un pays formidable !

Sauf qu’en France, comme je le disais, y a 2 millions de personnes précaires qui se disent mal à l’aise par rapport à leur hygiène corporelle, c’est triste, ça m’a fendu le cœur… moi je sais la honte que c’est de puer, moi j’ai déjà pué sur France Inter, on va briser un tabou là, l’auditeur a le droit de savoir ! Ah y a des gens qui me disent : « Ah Ernesto, tes chroniques, c’est pas Pierre-Emmanuel Barré, mais c’est méritant », et ça me touche, mais je vous dois la vérité, j’ai pué pendant certains billets, en vrai, je ne comprends rien à mon système de sudation, c’est une énigme, parfois je sue pas une goutte de toute la journée, parfois il est 9 heures du matin, on dirait que je sors d’un clip de reggaeton, et que j’ai twerké en burkini gilet jaune.

J’arrive ici, les vigiles me font « Ah non monsieur, ça va être compliqué, rapport à Vigipirate, tout ça, la cantine, les conditions de travail »,

Et je déteste ça, puer, ça me donne envie de crever dans une poule au pot, ça se voit dans mes yeux quand je pue, dans mes yeux y a écrit pardon, dans mes yeux y a écrit « je vous jure, j’ai frotté » !

C’est pour ça que ça me fend le cœur de savoir qu’il y a des gens qui n’ont pas le choix de sentir comme dans un parking,

5 millions de personnes en France n’ont pas les moyens de laver leur linge avec du produit de lessive, 5 millions !

Et tous ces gens se rejoignent dans le métro, vous imaginez ! C’est fou non ?

Ah, des blagues sur le métro qui pue, Ernesto il a des angles ! Il a des angles ! C’est pas Barré mais c’est méritant !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !