Ce matin, Guillermo pose une question d'utilité publique...

Je vais à nouveau parler cinéma ce matin, avec cette question : « Peut-on accepter tous les comportements dans une salle de cinéma ? », et ne vous inquiétez pas Daniel, il ne s’agit pas ici de « ce que vous savez »… « ce que vous savez » reste entre vous et moi, enfin entre vous, moi, la justice de France et la personne qui a dû nettoyer la salle 4 de l’UGC CinéCité… En même temps je dis toujours : « Quand les gens vous voient arriver dans un lieu public, normalement, ils savent ! »

Bref, figurez-vous que dimanche soir, je me suis enfin décidé à aller voir Parasite, la dernière Palme d’Or, je voulais tellement pouvoir prendre la parole dans un dîner pour dire : « Non mais pour moi, Bong Joon-ho, Bong Joon-ho, mais pour moi, mais pour moi…»,

Donc j’arrive au cinéma, je m’assois tout seul, ma meuf était deux rangées plus loin, avec un autre mec qu’elle avait rencontré pendant qu’on achetait le pop-corn, bah, ça a direct cliqué entre eux, qu’est-ce que tu veux…

Donc je m’assois seul, y a un grand type à capuche qui vient près de moi et qui me dit : « Est-ce que le siège à côté de vous est disponible ? », y avait plein d’autres places de libres dans la salle, je me dis « bon, normal, j’ai un charisme », parfois les gens m’arrêtent dans la rue et me disent : « Ernesto, est-ce qu’on peut sentir ton odeur ? », je suis là : « Pas plus de quatre minutes » et je laisse les gens me renifler un peu le cou, je suis habitué…

Ce garçon, il a envie de s’assoir à côté de mon aura, ça le met en joie, bon… le mec s’assoit, et pendant les pubs, il sort un sachet en plastique de son sac-à-dos et commence à piocher dedans pour manger, je me fais : « le bâtard, il a amené ses propres popcorns »

Moi je les avais achetés à l’UGC, avec un Fanta et des bonbons, 186 euros, je m’étais assis tant bien que mal avec ma foulure de l’anus, et lui, il a tout ramené de l’extérieur, je me dis : « Ça c’est un résistant, ça c’est Raymond Aubrac, prends ça UGC, tu ne pourras pas tous nous démonter ! »

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !