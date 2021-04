Ce matin, Guillermo Guiz nous parle d'une émotion qu'il a du mal à réfréner...

Ca va les amigos ?

Hey, ce matin, je vais vous parler de mes émotions.

Et je sais ce que vous allez me dire, vous allez me dire : « Ernesto, fils de l’arbre à chat, on sait que t’es amoureux de Leïla, mais elle ne voudra jamais de toi, jamais, parce que t’es un sous-fifre, Leïla elle n'aime que la réussite, t’es même pas au Cac 40. »

Alors déjà, la réussite, moi j’ai été élu quatre fois plus beau sourire de mon camp scout, j’aurais pas eu un appareil l’année suivante, je faisais la passe de cinq,

C’est pas assez pour Madame ? Tant pis pour elle, Madame choisit de faire des enfants avec d’autres, alors que je lui offrais mon patrimoine génétique sur un plateau, gratuit en plus, on aurait pu l’appeler Nicolas cet enfant !

Non, ça n’a rien à voir avec Leïla.

Non, c’est une autre émotion qui m’habite…

Qui m’habite… Vous savez qu’au départ, je n’avais même pas prévu de faire une blague avec cette phrase, ça s’est imposé à moi, pendant l’écriture, comme une évidence…

Je me suis dit : « Une émotion qui m’habite », ça va les mettre en joie, la preuve on rit, pas tous mais on rit.

Non, en vrai, je vais vous parler d’une émotion que j’ai du mal à réfréner depuis un moment et ça concerne le personnel politique qui nous gouverne, c’est irrationnel, parce que je sais qu’ils n’ont pas voulu la crise et les restrictions qui vont avec, mais j’ai tellement envie qu’ils souffrent, je veux qu’on les enferme un an devant le film "Ibiza" avec Christian Clavier.

Je veux qu’ils ne soient jamais réélus de leur vie et qu’ils finissent reclus au Luxembourg, dans un appartement moche, avec une terrasse orientée nord.

Je veux que quand ils ouvrent leur Uber Eats, il manque toujours un truc dans leur commande.

Je veux que Tinder supprime leurs comptes tellement ils sont swipés à gauche.

Je veux que pour leur Noël, ils reçoivent des Crocs, je veux qu’ils aient une sciatique du cul, je veux qu’ils soient invités à la Bande originale et que Nagui pose des questions et qu’il n’écoute pas leurs réponses…

« On me dit dans l’oreillette que ça, ça peut s’arranger »

Bref, je vous dis, c’est irrationnel, parce que je sais que le Covid, en soit c’est pas de leur faute et ça doit les souler de n’avoir que des trucs déprimants à annoncer, j’imagine que Jean Castex préférerait largement dire : « Mes chers compatriotes, qui c’est qui a fait 9% de PIB en plus au dernier trimestre ? C’est nous ! Tequila pour tout le monde ! Et glou et glou et glou ! »

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !