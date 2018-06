Guillermo Guiz remplace Daniel Morin ce matin, prend son rôle très à cœur.

Bonjour les amis ! Bon, je vais vous parler d’un sujet d’une futilité qui fait peur aujourd’hui, je vous préviens déjà. Ce n’est pas moi qu’il faut blâmer, c’est Jean-Baptiste Bussière, notre célèbre rédacteur en chef sourd, muet, aveugle, ce qui explique d’ailleurs pas mal de choix éditoriaux dans cette émission, sans vouloir à tout prix stigmatiser Fred Sigrist. J’ai dit à Jean-Baptiste: « Le billet de midi 20, c’est quoi ? C’est vraiment aussi compliqué que ce que baragouinait hier, à cette place et en créole, un Sigrist déchiré aux rhums arrangés ou c’est juste la recette traditionnelle France Inter ? Je prends un sujet de société, j’essaye de faire passer un message de gauche, si possible marrant, où je prône des valeurs de vivre-ensemble et de sexe sans glyphosate? »

Il m’a répondu : « Non, non, midi 20, c’est la chronique de Morin, surtout pas un truc de gauche, il est apolitique Morin, comme Gilbert Collard sur RMC. Son midi 20, c’est beaucoup plus prosaïque que ça, tu prends n’importe quelle info dont tout le monde se fout, t’appliques sa règle de trois, BR, BM, BH, blague raciste, blague misogyne, blague homophobe, toujours dans le même ordre, tu prends un accent si tu te sens la force, et c’est réglé »,

Là, j’ai dit : « Je dois tout faire comme Daniel ou je peux quand même venir propre ? ». Là, Jean-Baptiste m’a dit : « A ta guise, Guillermo », et il a mimé des rires à cause du jeu de mot Guise Guillermo qui est super et il est parti content vers sa vie de peu. Donc, voilà, en professionnel que je suis, j’ai pris ce midi 20 à cœur et je vous ai trouvé une info à la Morin. Ça va pas changer vos vies, je vous préviens, comme le disait souvent le mentor d’Ariane Ascaride et de Simon Abkarian, j’ai nommé Jacques Chirac, ça a de grandes chances de vous en toucher une sans déranger le sommeil de l’autre, mais j’y vais...

Bon : ben le Doc, Christian Spitz de son pseudo Alsacien, quitte Fun Radio.

Quoi, il y était encore? Oui, on a tous eu la même réaction, parce qu'on est tous snobs et qu'on n'écoute plus Fun Radio, alors qu'on était tous scotchés au Lovin Fun du duo Doc et Difool, qu’on écoutait adolescents, le soir, cachés sous des draps durcis par la vieille semence. C’est le midi 20, je me dois être glauque, c’est contractuel ! Et encore je pourrais appliquer la règle BR, BM, BH à cette vanne! Bon, Difool est parti sur SkyRock depuis un bail, mais le Doc, lui est revenu dans l’émission il y a cinq ans, toujours pour expliquer aux jeunes en recherche qu’une cave, c’est avant tout fait pour entreposer ce qu’on n’a pas la place d’entreposer dans son appartement, pas vrai Père Albert ?

Voilà, si on veut absolument faire l’amour à 27, y’a des établissements spécialement conçus pour, ça ne sert à rien d’aller souiller la caisse à outils et la boîte à médailles de papa, elles souffrent déjà de la poussière que pour être en plus... Bref, le Doc s’en va, dit-il, parce que d’après lui, l’animateur principal de l’émission manquerait de respect à ses auditeurs,

Ce qui a d’ailleurs fait bien rire Jean-Baptiste, notre rédacteur en chef, qui est aussi, je le rappelle, président de l’Association française des esclaves non-sexuels de Nagui, et qui me disait : « Si un animateur doit être jugé à la manière dont il respecte ses auditeurs, ça fait un moment que mon maître aurait quitté l’antenne, avant d’être pendu dans le Bureau du bon gôut de Charline, Vizorek et Meurice…De toute façon, l’auditeur n’aime pas ça, qu’on le respecte. D’ailleurs, c’est pour ça que pour remplacer Nagui, j’ai décidé de mettre quelqu’un d’inculte, de violent et d’alcoolique à côté de Daniel Morin ». Pour le coup, je rejoins Jean-Baptiste. En attendant, le Doc a déclaré qu’il était prêt à rebondir sur une autre radio... Moi j’ai bien une idée pour son rebondissement, vous ne trouvez pas qu’il nous manque un médecin ici ?

Regardez Nagui, qui régulièrement se retrouve aux urgences pour une chtouille à complication, tout ça parce que monsieur fornique avec deux, trois, parfois quatre membres du public, ben au moins avec le Doc, il se serait protégé.

En attendant ce gros coup du prochain mercato radio, passez une bonne journée les amis !