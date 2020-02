Ce matin, Guillermo nous révèle certains secrets qu'il avait jusqu'ici gardé pour lui..

Ca va les amigos,

Vous me connaissez, je n’ai aucune pudeur dans cette émission ! Je vous dis tout, flegmon, bursite, panaris, la fameuse semaine où j’avais été incontinent là ! Je ne vous l’ai pas dit ou je vous l’ai pas dit ! Je vous l’ai dit ! Je ne vous cache rien !

Et bien, j’ai lu qu’un quart des hommes gardaient leur caleçon plusieurs jours par semaine, moi pas ! Mais si je le faisais je vous le dirais, pourquoi ? Parce que je vous fais confiance, sauf un ! Je vous considère vraiment comme une famille sauf deux… Je vous inviterais à mon mariage sauf trois… je vous prêterais à tous de l’argent sauf quatre…

Ah il était temps que cette blague arrête de s’étirer non ?

J’avais commencé à écrire des « sauf cinq » et des sauf six », mais je me suis dit : « Et l’effet de surprise alors, on en fait quoi ?

Hein, à un moment t’as saisi la mécanique ! »

Donc ici, dans la Bande originale, j’ai tendance à entrer dans l’intime, mais malgré tout, en dépit de l’impudeur, il me reste un jardin secret…

« Quoi, ta sextape ? Avec Sœur Emmanuelle ? Mais on l’a tous vue ! On l’a tous effacée, tellement t’es pas à la hauteur !»

Non, un truc plus secret que ça, quelque chose que je n’ai jamais osé avouer publiquement : Voilà, je me lance… J’ai une adresse email yahoo.fr, comme Thierry Beccaro…

Et vous allez me dire : « Ernesto, fils de la pandémie, t’as pas à avoir honte, dans les tranches d’âge où on écoute l’émission, souvent les gens ne voient pas vraiment ce que c’est un email »

Vous êtes minouches mais c’est inévitable, quand se croisera désormais, y’a une partie de vous qui me jugera, qui se dira, « Là il vient avec une adresse yahoo.fr, la prochaine fois, ce sera quoi ? Une fourrure ? Une carte Michelin ! De la Yougoslavie ? »

Bon… si avec ça je ne gagne pas un prix au Festival de l’intro interminable, je ne comprends plus rien aux récompenses…

Qu’est-ce qu’elle était longue cette intro ! Et Tanguy Pastureau n’a même pas coécrit !

Mais je cherchais une chouette manière de vous parler d’un email que j’ai reçu de Netflix, ils envoient souvent des mails, Netflix, et la plupart du temps c’est pour dire : « Guy, nous venons d’ajouter un film qui devrait vous plaire… »

Chaque fois, je me dis : « Trop bien, peut-être ils ont ajouté « Les Visiteurs en Amérique », Mmon film de chevet !

Clavier il tâtonne, mais Jean Reno, il est au top, à un moment, il dit : « I am Thibaud the 6th, a wizzard sent us to the future ! », là, tu te dis : « Il est vraiment fait pour les States, ce mec ! » c’est pas Reda Khateb qui serait capable de sortir ça ! Pas avec une cote de maille !

