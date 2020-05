Ce matin, Guillermo nous parle des théories du complot

Ca va les amigos,

Je vais vous parler d’un truc que je n’ai jamais compris…

« Quoi ? Les règles du jeu Pyramide ? »

Non, ça, ça va mieux, depuis que j’ai eu une formation avec Pepita.

Non, le truc que je ne comprends pas, c’est au sujet des complots…

Et je vous dis direct, moi j’ignore si Bill Gates veut réellement nous implanter une puce via un vaccin via la 5G.

Honnêtement… avec Bill, on ne parle jamais de ça, voilà on se fréquente, parce qu’il s’avère que nos meufs s’entendent bien, mais ça s’arrête là.

De temps en temps, après le limoncello, je lui fais : « Bill, Bill, stp, vas-y, déclare sur ton agenda caché », il me fait « no, no, no, it’s a secret », je fais : « Ben forcément, it’s the principe », là y’a Juliette Binoche qui arrive et on joue au Kem’s, comme par hasard !

Comme par hasard… Moi les complots, on m’en propose jamais !

Alors que je garde hyper bien les secrets, en plus, hein Nagui, hein ?

L’histoire de la kétamine que vous donnez aux candidats de N’oubliez pas les paroles, j’en ai parlé à quelqu’un ? Non !

Alors que ça me brûle les lèvres de dire pourquoi ils ont des trous de mémoire pendant « Voyage Voyage ».

Le prochain complot, moi j’aimerais pouvoir heu… être inscrit, parce que ça existe, historiquement, y’en a eu, y’en aura encore, c’est pour ça que les films de complots, ils sont au rayon suspense, pas au rayon science-fiction.

Et je tiens à remercier avant tout mes parents, sans qui cette phrase n’aurait jamais pu voir le jour…

Ah ouais, c’est clairement le point culminant de la chronique, je vous préviens, après ça va décliner de ouf, je vais quand même vous faire la suite, pour les droits d’auteur, mais c’est pas du même niveau.

Donc ce que je comprends pas avec les complots, c’est qu’en fait, dans la vraie vie, les gens qui croient aux complots, on les tourne en ridicule, alors que dans les films, les gens qui croient au complot, à la fin du film, ils ont toujours raison d’avoir cru au complot. Ah bah, je vous avais dit, c’est moins bien… Et encore, vous n’avez pas entendu mon exemple…

Prends JFK d’Oliver Stone, on n’est pas tous chauds pour que ce soit un complot ? Si à la fin on te dit « ben finalement, c’était vraiment Oswald qui a tué Kennedy », tu serais là : « Ben super, à ce tarif-là, j’aurais préféré regarder L’Instit ! »

Dans JFK, t’as qu’une envie, c’est qu’à la fin on te dise : « Mais en fait, le vrai coupable, c’était… Umtiti », et oui, j’ai vérifié, y’a aucune loi qui interdit d’utiliser la même vanne 180 fois, j’ai demandé à Daniel, il connaît toute la jurisprudence.

Mais c’est vrai, un héros qui se débat dans une machination des élites, y’en a partout au cinéma, genre je sais pas si vous vous rappelez de ce film de complot qui s’appelait « Complots », où quand tu repensais au titre et tu te disais : « ah ben on pourra pas dire qu’ils ne nous ont pas prévenu ceux-là ».

Ben comme dans tous les films du genre, l’intrigue reposait sur un mécanisme : Mel Gibson découvre un complot, et au début, il passe pour un fou, ok…

Ben là, d’après les sondages, y’a de plus en plus de monde qui croit aux théories du complot. Du coup, ce genre de film, à moyen terme, ça va être plus compliqué à scénariser : « C’est le président qui est au cœur de la machination ! »

« Oui, probablement »

« Oui ben voilà, oui, c’est ce que je dis, merci ». Cut, fin du film,

Mel Gibson aujourd’hui, dans le même film, il ferait juste une vidéo dans sa voiture en mode : « Bravo la version officielle ! Ben vous êtes bien naïfs ! », neuf chances sur dix, il a un retweet de Donald Trump, ça devient mainstream les théories du complots.

Moi, perso, j’y suis pas sensible dans la vraie vie, mais c’est parce que je suis trop fainéant pour essayer de déterrer le sens cachés des évènements.

Je me dis : « De toute façon, si y’a UN truc caché à savoir, à un moment ou à un autre, Elise Lucet va me le raconter »

Je veux bien croire aux complots, mais jusqu’au level Elise Lucet.

Allez je retourne jouer au Kem’s, bonne émission, les amis !