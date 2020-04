Guillermo a récemment eu un échange rapproché avec un policier, il nous raconte comment il s'en est sorti...

Ça va les amigos ?

Je vais vous raconter un truc qui m’est arrivé ce week-end, mais je vais être très honnête, c’est pas l’anecdote du siècle… Il ne se passe plus grand-chose dans ma vie là.

« Hier, figurez-vous, j’ai failli faire un tour, puis finalement j’ai opté pour une pizza devant la télé… Voilà…

Vous allez me dire : « Benabar il a fait 29 Taratata avec ce genre d’anecdotes, c’est pas comme si Nagui c’était quelqu’un d’exigeant »

Du coup, ce que je vais faire, c’est que mon anecdote pourrax de ce week-end, je vais vous la raconter, mais je la pimper un peu, d’accord ?

Bon je recommence….

Ca va les amigos ?

Il m’est arrivé un de ces trucs ce week-end… j’étais à Ibiza, sur qui je tombe ? Jean-Pierre Pernaut ! Il me fait : « Gros, qu’est-ce que tu fais là ? »

Je lui fais : « Toi, qu’est-ce que tu fais là ? Je vois que ça fait des coups de gueule sur le déconfinement et ça se retrouve dans un bar à chicha »,

Là, il me montre une blonde, canon, il me dit « c’est à cause d’elle », je me tourne, y’a Marion Maréchal, j’étais là « nooonn »,

Jean-Pierre, il lui fait : « Bébé, je t’avais dit qu’on aurait dû rester à Châteauroux »,

Je savais pas qu’ils étaient ensemble, ça m’a fait un peu de peine pour Tanguy Pastureau, je sais qu’il a un crush sur Marion Maréchal. Marion, elle me fait : « Idéologiquement, ça matchait, mais Tanguy il était trop chaleureux pour moi ». Là, Jean-Pierre, il me fait : « T’avais pas dit à la radio que t’étais confiné à Bruxelles ? »

Je fais « Quoi, toi, t’écoutes Inter ? »

Il me dit : « Ouais, j’ai eu 70 ans le 8 avril, en France, à partir de 70 ans, c’est illégal de pas écouter France Inter »,

Je fais « Ben merci Jean-Pierre, ça me fait une blague en plus à caler dans mon anecdote ! »

Du coup je rentre et donc ce week-end, je suis à Bruxelles, je suis là, chill, je suis un peu sex avec mon masque léopard, je papote de loin avec un ami qui m’avait apporté à manger, là y’a une fourgonnette de flics qui passe, qui je vois dedans ? Les Cordier putain ! Et le juge, et le flic ! Les deux !

Derrière, y’a Navarro, une Femme d’Honneur, deux Experts de Miami, et Rex chien flic !

Je me dis quel week-end, d’abord Jean-Pierre Pernaut, maintenant tous mes agents de police préférés !

Vite que je raconte ça dans la Bande originale !

Bon, là, les flics nous voient et ils s’arrêtent, on faisait rien de mal, en Belgique on peut prendre l’air avec un ami, je crois, peut-être, je sais pas, et de toute façon on se parlait d’hyper loin. Moi ça m’arrange la distance, parce que non seulement je suis flippé du Covid, mais en plus en ce moment, j’ai pas une grande haleine.

Vous, vous ne le remarquez pas, parce qu’on est en télétravail, mais mon haleine, t’as pas envie d’être dans une cabine d’essayage avec elle.

Et vous allez me dire : « Oui, mais ton anecdote ? »

C’est pas en étant impatients que vous allez obtenir quoi que ce soit de moi !

Bon, les flics descendent et genre ils viennent vers nous, mais ils n’ont pas de masques, ça, par exemple, c’est un truc que Navarro, il n’aurait jamais fait.

Vous savez pourquoi ? Parce que Navarro il avait 80 ans, clairement, il était dans les groupes à risque. Mais le flic là, il n’en a pas, et je commence à flipper, j’ai parlé à personne à moins de 4 mètres depuis 50 jours, je me suis fait livrer des courses hier, pour pas croiser le livreur, j’ai demandé qu’il les dépose au Luxembourg, j’ai fait 220 kilomètres pour les récupérer, mais là le flic il arrive de plus en plus près, sans masque, il commence à me parler et là , par réflexe, je lui sors cette phrase mythique, je lui fais : « Vasy, m’approchez pas putain, je suis hypocondriaque ! », je vous promets, d’abord, ça l’a choqué, puis je crois que ça l’a vexé, que je puisse me dire qu’il avait peut-être le Covid, même s’il avait une matraque et un uniforme, là, il m’a dit : « Rentrez chez vous ! »

Alors, je ne sais pas s’il y a des jeunes qui nous écoutent… Va savoir avec ce confinement, mais si les flics vous contrôlent pour rien, lâchez toujours un petit : « Vasy, ne m’approchez pas, je suis hypocondriaque », ça marche mieux quand on est blanc, mais ça se tente… Allez bonne émission !