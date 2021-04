Guillermo Guiz nous le dit : chroniqueur sur France Inter, ce n'était clairement pas une vocation, lui ce qu'il a toujours voulu faire, c'est astronaute !

Ca va les amigos ?

Hey, je vous ai déjà raconté quand je travaillais à la Nasa ?

Jamais ? Ah cette pudeur. Faut que j’apprenne à m’ouvrir plus, j’ai un compte en Suisse, mon père m’appelait p’tite pute ! Je vous avais jamais dit ?

Ceci étant, pas impossible que je retourne bientôt dans l’espace.

« Quoi, Leïla t’a filé un ecsta ? » Pas du tout ! I wish ! Leïla c’est fini le temps où elle donnait de la drogue gratuite aux collègues, soi-disant à cause de la crise des subprimes.

C’est dommage Suzane, vous seriez venue il y a encore deux ans, Leïla elle vous aurait dit : « Susu, ferme les yeux, pense à rien, je vais te mettre bien », ça vous aurait paru tellement moins long !

Bref, je vous parlais de l’espace parce que l’Agence spatiale européenne recrute des astronautes en ce moment.

Ah je vais le faire ! Ah je vais le faire ! Moi chroniqueur sur Inter, c’est clairement pas une vocation, tu crois que, petit, quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je répondais : « Travailler avec Daniel Morin ! » ?

Non, mon père il me disait : « si tu fais pas tes devoirs, tu vas finir à trois mètres de lui, toutes les semaines, c’est ça que tu veux pour tes narines ? »

Qui c’est qui a grandi dans la terreur ?

Mais astronaute c’était mon rêve, et je crois que c’est le bon moment là, ouais c’est le bon moment pour se barrer dans l’espace, sur Uranus, tout est ouvert, paraît qu’en soirée ça bouge de ouf, il y a Martin Solveigh, le shot de tequila est à 600 glurps, c’est même pas un euro, Uranus, c’est le nouveau Dubaï.

La Terre c’est devenu relou, y’a plus rien à faire, y’a rien qui va me manquer à part la Champion’s League, mais ça limite je m’en fous, je prends RMC dans la soucoupe, et je vais faire une parenthèse sur le concept de soucoupe, nous les humains quand on va dans l’espace, on va en fusée, en navette, ou en station internationale, d’accord ?

Pourquoi les extraterrestres quand ils viennent chez nous, on dit toujours que c’est en soucoupe ? J’ai vérifié, soucoupe c’est un synonyme de sous-tasse, c’est normal qu’ils soient vexés, c'est comme si un jour on arrive sur Mars, et qu’on entend les Martiens dire : « Trop mignon, ils sont venus en assiette creuse ! »

Allez, nous non plus on ne poserait jamais pour dire bonjour, et j’ai bien conscience que cette parenthèse ne restera pas gravée dans l’histoire de la parenthèse hein, je doute fort qu’Hubert Reeves m’appelle pour me dire : « Ernesto, fils d’une vache et d’un torero, tu m’as captivé », j’en doute, mais qu’est-ce qu’on ferait pas pour 40 balles de droits d’auteur.

