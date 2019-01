Guillermo Guiz ne voit pas l'intérêt de limiter la vitesse à 80 km/h sur les routes départementales pour sauver des vies...

Bon, je vous préviens, je vais avoir du mal à formuler ce que j’ai vraiment envie de dire ce matin, parce c’est une idée un peu complexe... et comme vous le savez, j’ai beaucoup de neurones qui sont sortis de ma vie, à cause de la liqueur, vous allez me dire « Et Leila alors ? Ça l’empêche pas d’être brillante ! ».

Je sais, mais chacun fait avec son métabolisme, en plus Leila, pour sa conso d’alcool, elle a un coach, alors comparez pas !

Mon idée, elle a un lien avec cette histoire de limitation à 80km/h sur les routes départementales, et vous allez me dire « Mec, on est sur Inter, les routes départementales, nous on n’y va jamais, t’as pas un vrai sujet de chronique, je sais pas, la cataracte d’Anne Hidalgo, le chauffe-eau d’Anne Hidalgo, un truc sur Hidalgo, même Michel Hidalgo, n’importe quoi, un truc où on se sent concernés. »

C’est vrai que sur France Inter, le seul qui va en province, c’est Philippe Bertrand, et je vois bien comment les gens le traitent à la cantine, on dirait un mec qui a un pin’s « J'ai la chtouille mais je m'entretiens ».

J’en parlais avec Daniel Morin qui me racontait qu’il était sorti une fois de Paris, en 2014, pour acheter un jeune, et que ça lui avait ouvert les yeux sur la misère de France.

Vous vous rappelez Daniel, vous m’aviez dit : "c’est bien la dernière fois que je vais à Clamart"

Au-delà de ça, j’avoue qu’en tant que belge, depuis la tête d’Umtiti... je ne vois plus votre sécurité routière de la même manière, autant avant... je trouvais que ça avait du sens de sauver des vies françaises, autant maintenant...

Sérieux, si ça ne tenait qu’à moi, la limitation, je la mets pas à 80, je la mets à 180, minimum !

"T’es à 175 ? Amende ! Amende ! On avait dit 180 !"

"Oui, mai, je viens de Paris, Mr l’agent, je suis en trottinette"

"Rien à foutre, 180 !"

Moi au pouvoir, j’applique la sécurité routière belge !

"T’es sobre au volant ? Amende !"

"Ton contrôle technique est en ordre ? Amende, mon pote, tu vas me limer ces plaquettes de frein !"

On verra si ça vous passe l’envie de tout fermer en deuxième mi-temps comme des lâches !

