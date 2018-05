Guillermo Guiz a trouvé un nouveau truc pour voir la vie du bon côté, et le partage dans La Bande Originale.

Bonjour les amis ! Alors j’ai fait mes calculs, en théorie, je ne passerai pas l’été, sept fruits et légumes par jour, c’est beaucoup trop. Par-delà, blague à part, je ne vais pas bien, j’ai des amis chers qui partent trop tôt, cette chronique elle est pour toi Serge Dassault.

Mais bon, en attendant, j’ai enfin trouvé un nouveau truc pour voir la vie du bon côté, c’était tout con... « Ben oui, c’est tout con, t’as qu’à faire comme moi, tu fais semblant que dans ta bouteille, c’est de l’eau, alors qu’en fait si tu goûtes... »… Ca suffit Leïla, arrêtez de tirer la couverture à vous, vous n’avez qu’à donner vos astuces bien-être sur votre propre site internet, www.laurentdelahoussedémission.fr!

Non, rien à voir avec l’addiction des uns et des autres qui les font danser comme le Sheitan pendant les fêtes de fin d’émission. Non, la lumière m’est venue d’une étude assez inquiétante qui révèle que les Français passeraient en moyenne 7h24 par jour ASSIS. Je vous donnerais bien le score des Belges, mais ils n’ont pas sondé les Belges, probablement parce qu’on est un sous-peuple et qu’on ne mérite pas que la science s’intéresse à nous !

En attendant, Olivier Minne, il est belge... Et ça personne ne pourra nous l’enlever ! C’est injuste, les Belges ils sont comme tout le monde, assis devant Facebook à prôner le rétablissement de la peine de mort, et ça personne ne pourra nous l’enlever ! Il faut savoir qu’en Europe, la sédentarité tue 600.000 personnes par an, c’est plus que les pulls cols V et les films avec Jean Reno, c’est énorme !

Du coup j’ai décidé de m’activer. Je ferais bien du vélo mais ce n’est pas si facile à Paris parce que les gens te haïssent. Sérieux quand tu roules à vélo dans Paris, les gens te voient, ils voient Anne Hidalgo. Tu peux ressembler à Jean-Pierre Castaldi, ils voient Anne Hidalgo. T’es morphé, comme dans un clip d’Aphex Twin.

Je préfère marcher. J’adore marcher dans Paris, je regarde les gens, je me demande quelle maladie ils ont. Je croise Daniel Morin, je me dis là y’a un challenge, on est sur plusieurs germes à la fois. Je vois Michel Houellebecq, je me dis c’est bon, là j’écoute ma musique, je n’ai pas les épaules pour ce jeu ! Marcher c’est la vie, c’est parce qu’on ne fait pas d’effort. A pied, Paris-Toulouse, porte à porte, c’est onze jours. Xavier Dupont de Ligonnès, il te le fait en trois, on a perdu le réflexe. On a perdu le réflexe, parce qu’on aime tous la chaleur des taximen et les frotteurs dans le métro. Mais faut pouvoir marcher tant qu’on a des jambes.