Ca va les amigos?

L’autre jour, j’étais en train de lire "Causeur", au calme, dans mon mirador, Je surveille deux jours semaine, c’est une poire pour la soif. En plus on croit toujours que c’est loin, Vichy, mais en Intercités, c’est même pas trois heures! C’est important de lire ce magazine, j’essaie de m’intégrer en France. D’après les sondages, un Français sur trois vote à l’extrême-droite, Ça veut dire que dans le studio, secrètement, y’a deux personnes qui rêvent que je retourne en Belgique. Je dis "secrètement", parce que Leila, elle, elle ne prend plus de gants, chaque fois que j’entre dans le bureau, elle crie : "On est chez nous, on est chez nous!"

C’est ce qui a l’air d’embêter Causeur d’ailleurs, on est trop, y’avait un article intitulé : "France Inter donne asile aux humoristes belges", et j’avoue en un an, on est passé de trois à six Belges sur France Inter, c’est plus 100%, on est des genres de Gremlins sous Omicron, et à la question : "est-ce qu’elle tient la route cette image ?", la réponse est " bah… ", mais ça sonnait bien.

D’après l’auteur, notre point commun, c’est qu’on serait tous de gauche, le cœur sur la main, arrogants, moralisateurs, payés par les impôts des Français et surtout pas drôles,

J’ai lu ça, j’étais là : "Putain, il a raison! Ah le salaud, bien joué!"

Allez, sur le fait qu’on n’est pas drôles, jusqu’il n’y a pas si longtemps, j’aurais dit "ça se discute", mais entre-temps, y’a Fanny Ruwet qui a débarqué. Quoi, c’est vrai que Fanny, quelque part, elle est lumineuse pour une ambassadrice de la mort, mais je veux dire "drôle", stricto sensu… Il ne parle pas de Fanny d’ailleurs dans l’article, ni de Florence Mendez, je ne sais pas si l’auteur est au courant qu’elles sont à l’antenne, j’ai envoyé une lettre anonyme pour les dénoncer, je me suis dit : "Il va kiffer le procédé, ça va lui rappeler sa guerre préférée!", j’ai écrit : "Florence Mendez, non seulement elle est belge, mais elle est musulmane", juste pour qu’il rappelle la rédac’chef, en disant :"J’ai un update de maboul, stp, stp, donne-moi 9 paragraphes de plus!"

En fait, il clashe beaucoup mon amie Laurence Bibot, sur moi, il dit juste que, je cite, j’ai "trouvé refuge" chez Nagui, j’étais là : "Ah bah, c’est mal connaître Nagui!", y’a personne qui "trouve refuge" chez Nagui, son épouse est avec nous ce matin, elle le sait, elle est obligée de vivre dans une dépendance, Chez Nagui tu ne trouves pas refuge, tu payes une dîme comme tout le monde et t’as droit à tes trois minutes par semaine, point barre.

Ils sont tendus à l’extrême-droite en ce moment au sujet de France Inter, vous avez entendu Zemmour à la matinale, il leur a dit : "Vous êtes des représentants de la pensée de gauche, tous les Français le savent, tous les Français le disent.", et eux ils étaient là : "C’est même pas vrai!", moi j’étais là : "Bien sûr que c’est vrai, t’es sérieux ?", on ne va pas faire semblant qu’Inter ne penche pas à gauche, ça fait six ans que je suis ici, je crois que j’ai écrit et entendu toutes les blagues possibles et imaginables à base de bobos, d’islamo-gauchisme, de potagers.

