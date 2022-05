Guillermo qui vieillit a commencé à compléter son arbre généalogique sur internet et a découvert des trucs hallucinants.

Ca va les amigos ?

Vous savez comment je sais que je suis vieux ? L’autre jour, j’ai demandé à mes potes : "A quelle heure ce soir, le resto ?", ils m’ont dit : "19h30 max".

Ca c’est un signe, quand tu commences à faire des restos à 19h30 max, c’est que ta vie, elle n’est pas en train de prendre un "tournant punk" et que t’es pas en train choisir un piercing pour ton périnée.

Non, quand tu vas au resto à cette heure-là, c’est que dans pas si longtemps, y’a France 3. On part vers ça je vous préviens, le lundi matin je vais arriver avec des anecdotes de téléfilms. "C’était une histoire assez folle, un meurtre, en Armorique, le flic c’était Gérard Holtz".

C’est bientôt la fin, faut clairement que je commence à prendre mes dispositions.

Mon testament il est déjà fait. Leila récupère ma pipe à crack, enfin récupère… vous pouvez la garder je veux dire, faites juste gaffe à cureter l’embout deux fois par an, sinon ça rouille, déjà le crack ça donne du mauvais gras, t’as pas envie de choper le tétanos en plus…

Daniel aussi, vous aurez votre part d’héritage, je vous l’ai déjà dit, je le redis : mon porte-savon il est à vous ! Mais il faut me promettre de l’utiliser de temps en temps, Daniel, je veux pas que ça se retrouve sur une brocante, comme la tondeuse nez-oreilles que je vous avais offertes à Noël.

Enfin bref, autre activité typique de quand tu vieillis, je suis en train compléter mon arbre généalogique. C’est pas un truc de vieux ça ? J’ai tapé Genealogie.com sur Internet, ma prostate a fait : "Déjà ?", même elle, elle était étonnée que je commence si tôt, quand j’urine j’ai encore du jet, dans la neige, je peux écrire Ernesto.

Mais le temps passe, je me suis renseigné sur mes ascendants, j’ai découvert des trucs hallucinants, genre j’ai du sang égyptien. Et j’étais là : mais oui ! Ca m’est revenu : quand j’étais petit, ma grand-mère, elle me faisait toujours : "N’oublie pas ta brosse à dent, n’oublie pas ta brosse à dent".

Allez, j’ai toujours su qu’elle avait eu un amant qui travaillait à la télé et qui ne connaissait rien au foot. Mais je croyais que c’était Pierre Ménès, moi. Du coup, j’hésite, Nagui, je vous appelle Patron ? Papilou ? Poupou ? On fait comment pour l’héritage ? Je m’inscris online, comme tous les autres ? Ou c’est toujours dans l’ancien centre de vaccination ?

Franchement c’est marrant ce besoin de retrouver ses racines quand on vieillit, j’imagine que c’est un passage obligé pour comprendre son identité profonde. Là j’ai réussi à remonter loin dans mon arbre, je suis arrivé au précambrien, j’avais un arrière-arrière-grand-oncle, c’était un tubercule.

Apparemment, c’est le tout premier à avoir osé dire : "Tige ou racine, c’est que des étiquettes !", c’était un précurseur, personne n’osait dire ça dans le milieu des tubercules, aujourd’hui tu parles de mon grand-oncle à n’importe quelle patate douce…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !