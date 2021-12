Pour sa dernière chronique de l'année 2021, Guillermo va nous parler de ses coups de cœur culture de 2021,..

Ca va les amigos ?

Hey, on est le 23 décembre, demain soir c’est le réveillon. Dans ma famille, Noël ça les excite de ouf, moi ça fait six jours que j’essaie d’attraper le Covid, je me suis mis sur « Tinder Cas Contact », que des rencontres à risques, « un strabisme, c’est pas grave, un pass sanitaire tu dégages ».

Moi la vue d’un sapin, ça me donne envie de crever dans une chips de légume. Je mange pas de viande, ma sœur elle m’a dit : « je te préviens, cette année je fais une dinde », genre les autres années tu faisais un cromesquis de concombre? Elle sait que je suis végétarien, mais elle sait que je n’ai pas d’autre famille. Je vais aller où ? T’as déjà vu un célibataire qui va manger seul dans une autre famille à Noël ? Ca c’est pas un célibataire, c’est un sans-abri, et la famille c’est les Restos du Cœur. Je vais voir la dinde dans mon assiette, je vais lui faire : « Je te promets, frère, c’est pas contre toi, à la base je suis un allié de la cause. »

23 décembre ! By the way, c’est la dernière chronique de 2021, quelle année putain ! Mieux que 2020 je dois dire, je sais pas si vous vous rappelez où on était l’année passée à la même époque, c’était horrible, on était tous en studio avec des masques à l’antenne. Heureusement, c’est derrière nous tout ça !

Le Covid, t’as pas l’impression que c’est un juste truc qui vient de chez Apple ? Genre y’a une Keynote tous les six mois en mode : « Alors on a une petite nouveauté à vous présenter… Si je vous dis mise à jour sur la protéine spike… » Ce qui est vrai c’est que l’année passée à la même époque, on n’avait plus de vie du tout, je galérais pour trouver des sujets de chroniques, dès que je voyais un mec traverser au rouge, j’étais là : « Yes, merci monsieur ! ». J’arrivais ici en faisant : « vous devinerez jamais ce qui m’est arrivé », je tenais trois minutes avec une morale à la fin genre : « Le capitalisme rend les gens inconscients ou quoi ? » Ah c’était des angles inoubliables, à côté Daniel et Mimine c’était Raymond Aron.

Du coup, quand je n’avais vraiment rien, j’arrivais avec un conseil culturel et ça marchait bien ces chroniques, ils m’ont appelé "Le Masque et la Plume", ils m’ont dit : « Ernesto, fils du jambon cuit, on veut ton corps, on veut ton âme. » Et j’ai failli dire oui, je trouve que "Le Masque et la Plume", ça manque du regard d’un homme blanc hétérosexuel sur la culture, je veux dire un moment la diversité, c’est bien, mais quand y’a trop…

