Ca va les amigos?

Hey, j’ai un truc à vous annoncer! Quoi, ton blanchiment des dents ?

Pas du tout ! Quoique ce serait pas un luxe. Surtout si je veux enfin le tourner, mon biopic sur Jean-Marc Morandini, là je cherche mes rôles secondaires, dans les camps scouts. Mais les gens te réclament des sommes !

Coyotte frigide il a même pas tourné dans une pub Kiri il veut déjà un cachet à la Richard Anconina! N’importe quoi !

Non, mon annonce, c’est que samedi soir, je serai en direct sur France 2. Là y’a Nagui qui se fait : « Comment ça ? Comment ça, parle fils de pulpe! »

Relax Nagui, rangez-moi ce tison, je vais dans l’émission d’après, chez Laurent Ruquier, vous voyez l’émission qui commence le dimanche matin. Je viens parler de mon nouveau livre, « En finir avec les kilos en trop, grâce à la technique révolutionnaire dite du décès ». C’est vrai, on n’y pense pas, mais quand tu meurs t’élimines v’la les mauvaises graisses, je suis dans la shortlist pour le Renaudot, on en parle après Guillaume, si je peux vous donner deux trois tips pour que vos ventes décollent enfin…

Non, je ne viens pas dans The Artist, Nagui, quoiqu’à une période de ma vie, j’aurais pu en rêver, moi j’ai eu un groupe, ça s’appelait Emile et Emile, c’était un cover-band d’Emile et Images et d’Emile Louis,

On jouait que dans des terrains vagues… Ah c’était une très belle aventure!

Non, blague à part, je raconte pas ça souvent, mais c’est vrai, avec mon meilleur ami, on a eu un groupe, y’a une quinzaines d’années, un duo, lui à la guitare, moi au chant, on n’est pas passé si loin d’une carrière… En kilomètres, je dirais un million… on est passé à un million de kilomètres d’une carrière.

Je connais un chevreuil qui est passé plus prêt d’une carrière, ben au final, il a fait un duo avec M. Mais nous c’était compliqué de percer, mon pote il connaissait vaguement deux accords et moi je chantais comme une patatos,

Pourtant dans nos têtes on était Simon et Garfunkel, on enregistrait dans le studio d’un copain, je vous jure y’a des bandes qui existent, je les ai cachées dans un coffre à la banque, si quelqu’un tombe dessus un jour, je me barre au Venezuela, je reviens jamais, je crois que j’ai moins honte de mon selfie avec Pierre-Jean Chalençon, et pourtant sur la photo, je fais une quenelle, lui fait un Westside.

Mais à l’époque on était si fiers de nos chansons, je me rappelle, j’avais une pote dont j’étais vraiment éperdument amoureux et qui ne voulait pas de moi, un jour, elle accepte enfin de passer boire un verre à la maison, et je me dis : « C’est mon moment, je vais lui sortir ma botte secrète » et je lui fais : « Je peux te faire écouter un truc ? »

Ah ben on est restés potes, je t’annonce… Je crois qu’il y’a eu un tsunami de malaise, elle a perdu 11 cils, je crois que deux villes plus loin y’a des gens qui ont ressenti du chagrin. La pauvre, et je lâchais pas en plus, j’étais là : « J’en ai une autre, c’est vachement plus politique, ça s’appelle ‘Peine de mort’, c’est sans concession ».

Mes textes, ils étaient claqués au suelo, t’écoutais mes chansons, tu priais pour entendre Renaud, « Coronavirus, connard de virus », moi j’ai jamais rien écrit d’aussi fort. Mais ça a toujours été une sorte de fantasme, la musique, ado, moi je voulais être batteur, comme Moulinex… Ah ben oui ben je me suis lancé dans l’humour entre temps.

Quoi ? Batteur Moulinex ! Dans deux générations on parlera encore de cette blague. En interview on me dira : « Le retour au jeu de mot, ça a commencé quand pour vous ? »

« Je dirais Septembre 2021, dans le 16è arrondissement…»

