Ca va les amigos?

C’est toujours bizarre l’émission sans Nagui, vous savez ce qu’on dit : "Un seul être vous manque, et ça fait plaisir". On salue Nagui et tout, c’est pas ça… Il nous écoute, il est en vacances au Luxembourg - ben ouais, à un moment, t’en peux plus de Bora-Bora, t’as envie de revenir aux choses simples, un plein d’essence, une cartouche de cigarettes, un retrait à la banque.

Enfin bref, je vous dis ça parce que j’ai lu un article qui pourrait changer nos vies à tous, "Quoi, le dossier sur le gode-aspirateur, dans Dorcel Magazine?", pas du tout Morgane, et je vais te demander d’arrêter de m’envoyer des liens à tout-va, pense à ton empreinte carbone. En plus les jouets plaisir, y’en a en matière organique, suffit d’être un poil créatif chez Rungis! Ah ben quand c’est pour se lever tôt, y’a plus personne!

Non, l’article qui va changer nos vies, c’était dans un journal belge et c’était intitulé : "Ces avant-gardistes qui télé-travaillent déjà dans le métavers". Alors le métavers, je vais devoir expliquer, parce que je crois qu’on a des auditeurs qui se remettent à peine de l’arrivée du rock, J’ai vu les dernières moyennes d’âge, ils ont entendu "télé-travail", "métavers", c’est sûr ils ont tapé sur leurs transistors,

En vrai, c’est pas une question d’âge, je me moque, mais moi ça faisait des mois que j’entendais parler des "NFT" sans comprendre ce que c’était, dans ma tête, c’était du chinois, les gens ils me faisaient "c’est fou, cette histoire de NFT", j’étais là : "Ouais, après la gonorrhée ça se soigne bien, c’est que deux gélules", NFT… Y’a des mots comme ça, tu les entends et tu ne sais jamais ce que ça veut dire, j’ai ça avec "coteaux", jamais compris ce que ça voulait dire, je sais pas si on dit : "pour un coteau", "dans un coteau", "avec un coteau". Prosélyte… Prosélyte, pendant 35 ans j’ai cru que c’est être pour les élites… Mais avec une liaison cheloue…

En fait les NFT, c’est des espèces de certificats numériques infalsifiables qui prouvent que t’es propriétaire d’une œuvre ou d’un objet généralement créé dans le monde virtuel, c’est juste ça… La vérité, je crois que je comprends encore mieux "coteaux". Passe-moi le coteau à pain, on l’attendait cette blague, elle est venue, c’est comme ça, non on ne se montre pas déçu, on éprouve de la compassion pour l’homme que les Français sont en train de juger…

Mais le métavers, ça j’ai compris, le metavers, c’est un univers virtuel, une sorte de croisement entre un jeu vidéo et les réseaux sociaux, où tu fais évoluer ton avatar avec d’autres avatars, tu peux choisir sa dégaine, son style vestimentaire, même son odeur,

Je fais une parenthèse… C’est pas un truc de fou ça, Daniel, on peut choisir son odeur, ça va être un de ces game changer pour vous! Y’aura plus ce côté "une bise ? Non merci Daniel",

