Les résultats du célèbre "World Happiness Report", étude annuelle sponsorisée par les Nations Unies, viennent de tomber. Guillermo fait le point sur notre place dans le classement…

Oui, alors mon héros du jour, ça aurait pu être mon tonton qui a décidé de quitter la Belgique pour aller s’installer dans le sud de l’Espagne.

Terre familiale de mon arrière-grand-père Francis Ernesto Guiz Gin Fizz Burger Quizz Torqueda De la Fuente Garcia Garcia y Garcia Senior, dit Franco. Enfin Franco, pour moi, c’était juste "Papinou", l’homme qui m’a tout appris, la pêche à la mouche et la gégène. Ah la famille, quand même! C’est des souvenirs...

Et donc mon oncle, sur Facebook, il a créé un groupe où il poste toutes sortes de contenus à la gloire de l’Espagne. Genre il poste des photos de la différence de température entre le village belge où il vit et le village espagnol où il va s’établir, et franchement, je ne sais pas pourquoi il fait ça, soit il veut vraiment qu’on ait tous le seum, soit il veut qu’on le rejoigne là-bas.

Y’a 157 membres dans le groupe, moi je trouve qu’on devrait tous attendre qu’il soit enfin installé, et aller sonner chez lui à 157, en faisant : "Ah bah tu nous as convaincus! Il fait plus chaud ici, c’est toi qui avais raison! Bon, tu nous montres les chambres d’amis?"

Ceci dit, je crois qu’il s’est trompé de destination mon tonton, enfin mon tonton… El Tonton, comme on dit là-bas.

Y’a le rapport sur les pays les plus heureux du monde qui vient de sortir et l’Espagne n’est que 29ème, la Belgique est 19ème. On est dix places devant...

Mon Tonton il a lâché une Maserati pour rouler en Multipla. Et cette analogie n’est pas folle, on est tous d’accord, mais je remplace Daniel Morin, m’emmerdez pas avec la rigueur de mon texte, il est 11h58, c’est pas que les auditeurs vont faire : "On sent nettement une perte en qualité!"

Non, la Belgique est 19ème, la France est quantième à votre avis?

Vingtième, juste derrière nous. Comme quoi vous vous êtes cassé la tête à gagner deux Coupes du Monde, et au final, ça vous sert à quoi? A chialer chez vos psys, comme tout le monde !

