Ça y est ! Il est "in" ! Guillermo a enfin eu le Covid et ça l'a limite soulagé ...

Ça va les amigos ?

Hey, ça y est ! J’ai eu le Covid !

Comme tout le monde vous allez me dire... Là, à Paris, doit y avoir neuf personnes qui n’ont pas le Covid, dont deux dans ce studio. Ah ouais, statistiquement, c’est obligé, parmi vous y’en a qui incubent.

Y’a une étude qui dit que le Poppers c’est plus efficace que l’hydroxychloroquine, donc Leila est safe, mais les autres… Je veux dire Morgane elle revient de vacances, Daniel, pour arrondir ses fins de moi, il est clown dans un hôpital, et Nagui il a fait le 31 décembre chez Patrick Sébastien pour sa fameuse soirée « et si on disait que ton partenaire c’était aussi le mien ». C’est sûr que vous êtes rongés de l’intérieur...

Moi ça va là, je suis immunisé. Je ne sais pas trop pour combien de temps, y’a des études qui disent six mois, y’a des études qui disent six secondes, on ne sait plus trop, avec les rappels de vaccins et Omicron y’a trop de combinaisons possibles.

Genre là j’ai deux doses et un Covid. Je crois que c’est mieux qu’une dose et pas de Covid, mais moins bien que trois doses et cas contact. Bientôt pour savoir où t’en es niveau immunité, faudra demander à Cédric Villani en mode « tu peux me faire une équation à 730 inconnues, steuplait ». C’est chaud, je crois qu’en l’état actuel, la science a plus de certitudes sur le yéti.

C’est pas la maladie la moins claire du monde le Covid ? Je veux dire on critique Ebola, tout ça, mais bon, t’as Ebola, jamais tu te dis : « Ah ben moi je l’ai eu, mais alors asymptomatique, et c’est fou parce dans le même temps, mon cousin, qui est steward… »

Avec Ebola, y’a pas à J+2 tu t’autotestes, à J+4 tu fais un PCR si t’es blond vénitien... Le Covid, c’est un bail d’ingénieur.

Ceci dit, je ne suis pas mécontent de l’avoir eu finalement, au début j’étais trop fier de passer entre les gouttes, j’étais là : « Non, mais moi je fais hyper gaffe !! » Ouais, je parlais qu’à 30 mètres des gens, avec mon matériel apicole.

Vous vous rappelez comment j’étais au début ? J’ai quand même vécu sept mois dans un Thermomix. Nickel j’ai appris à faire des potages, aujourd’hui tu me dis « la clé, c’est la crème », je te dis « pas si vite », attends, on parle potage ou on parle velouté ?

